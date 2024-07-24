На строительство нового автодорожного моста в Петропавловске правительство выделило 2,9 млрд тенге

Из чрезвычайного резерва правительства выделено 2,9 млрд тенге на строительство нового автодорожного моста в Петропавловске, сообщает пресс-служба кабмина.

«Проект является жизненно важным для города, так как существующий путепровод, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии», - отметили в правительстве.

Железнодорожная магистраль разделяет город на две части, и автодорожный мост по ул. Караванная связывает районы с областным центром. Ежедневно по нему проезжает коло 16 тыс. автомобилей. Однако отремонтировать путепровод без ограничения движения невозможно. В этой связи было принято решение построить новый мост по улице Универсальной.

Общая стоимость проекта составляет 5,9 млрд тенге, из них часть денег была выделена из местного бюджета.

Как сообщало агентство «Казинформ» в марте этого года, строительство путепровода по улице Универсальной началось в сентябре прошлого года. За это время освоили 932 млн тенге из местного бюджета, на этот год подрядной организации выделили 500 млн тенге. Тогда говорилось, что общая стоимость проекта – 5,3 млрд тенге.

Протяженность моста – 1,1 км. Ввод его в эксплуатацию позволит разгрузить транспортный поток с улицы Караванной, где имеющийся мост уже несколько раз давалтрещину и требует проведения технического обследования.

Строительство нового путепровода планируют завершить к сентябрю 2025 года.