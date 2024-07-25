Она установит причины произошедшего и определит виновных
Спецкомиссия создана для расследования ЧП на ферросплавном заводе в Караганде
ФОТОГРАФИЯ С САЙТА GOV.KZ

Создана республиканская специальная комиссия по расследованию группового несчастного случая на ферросплавном заводе YDD Corporation в Караганде, сообщила пресс-служба управления по инспекции труда Карагандинской области.

Комиссию возглавил главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов.

«В состав комиссии вошли: главный госинспектор труда Карагандинской области, представителя территориального департамента комитета по промышленной безопасности и работодателя», - уточнили в управлении.

Комиссия установит причины ЧП и определит виновных.

Расследование лично взял на свой контроль глава правительства Олжас Бектенов.

Напомним, что в ночь на субботу на ферросплавном заводе YDD Corporation произошел выброс пламени из печи, в результате которого пострадали восемь работников предприятия. Они получили травмы различной степени. Четверо пострадавших скончались в больнице, двое остаются в реанимации, состояние еще двоих улучшилось.

По факту происшествия заведено уголовное дело по статье 156 части 2 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

YDD Corporation – один из ферросплавных заводов бывшего парламентария Ерлана Нигматулина. Власть рассказывала, как он строил свой ферросплавный бизнес при поддержке государства.

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