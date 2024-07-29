Почти 5 тыс. человек переселились в трудодефицитные регионы Казахстана с начала года

По данным на 1 июля, в рамках добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 4 869 человек, в том числе 1 891 кандас, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. До конца года планируется переселить 9 483 человека.

По данным Минтруда, больше всего переселилось в Павлодарскую область – 2 036 человек, в Северо-Казахстанскую область – 1 163 человека, меньше всего в Карагандинскую область – 43 человека, а также в область Улытау – 38 человек.

В Костанайскую область переселено 540 человек, в Восточно-Казахстанскую область – 402 человека, в область Абай – 362 человека, в Акмолинскую область – 285 человек.

В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Узбекистана – 631 человек, из Монголии – 616 человек, из КНР – 472 человека, из России – 110 человека, из других стран – 62 человека.

Всего трудоустроены 1 288 человек – в сферы здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности и др. Заняты предпринимательской деятельностью – 111 человек, один человек получил грант для открытия бизнеса.