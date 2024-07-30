​Транспортная прокуратура ведет проверку метрополитена Алматы

Органы транспортной прокуратуры проводят проверку деятельности ГКП «Метрополитен», сообщили в ведомстве в ответ на запрос Власти. Она начата в связи с жалобами нескольких работников метро на некачественные тормозные колодки, которые в прошлом году закупило руководство предприятия.

«Органами транспортной прокуратуры с привлечением специалистов компетентных государственных органов проводится проверка в деятельности КГП на ПХВ «Метрополитен». В случае выявления нарушений законодательства по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в ответе ведомства.

Несколько работников метро Алматы заявили об использовании неоригинальных тормозных колодок низкого качества в подвижных составах на встрече с журналистами в конце июня.

По словам начальника отдела безопасности охраны труда Роллана Балгабаева, на нарушения в эксплуатации поездов указывали обломки тормозных колодок, которые регулярно встречались на железнодорожных путях метро. Это создавало угрозу безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена.

Анализ Балгабаева показал, что руководство метро Алматы якобы закупило колодки у немецкого производителя Becorit через китайскую компанию Chongqing Bliss Machinery Co.Ltd по цене вдвое ниже их стоимости у производителя. Обращение в службу поддержки Becorit с просьбой провести экспертизу закупленных колодок показало, что это не оригинальная продукция.

Исполняющий обязанности директора ГКП «Метрополитен» Алмасбек Орынбеков в разговоре с журналистами подтвердил проблемность 148 пар закупленных колодок, но отверг обвинения в небезопасности эксплуатации метро.

«На сегодня мы закупили нормальные колодки. ТОО сейчас заменяет старые колодки на новые. По безопасности движения у нас вопросов нет. Мы соблюдаем все меры безопасности. Все проверки проходим вовремя, все поезда у нас на линии», — заявлял в конце июня Орынбеков