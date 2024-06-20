Руководство метро Алматы отрицает угрозу безопасности движения из-за низкокачественных тормозных колодок

Несколько работников ГКП «Метрополитен» заявили об использовании неоригинальных тормозных колодок низкого качества в подвижных составах, что может угрожать безопасности пассажиров. И.о. руководителя «Метрополитена» Алмасбек Орынбеков отверг обвинения: признав проблему с предыдущей партией тормозных колодок, он заявил, что она уже решена.

В четверг СМИ получили пресс-релиз от сотрудников алматинского метрополитена, в котором говорилось об угрозе безопасности движения составов метро из-за использования неоригинальных тормозных колодок низкого качества. Одним из его авторов выступил Роллан Балгабаев, начальник отдела безопасности охраны труда ГКП «Метрополитен».

«Ежедневно на железнодорожных путях метрополитена сотрудники находят десятки обломков тормозных колодок, что прямо свидетельствует о нарушениях в эксплуатации подземки с риском необратимых последствий для пассажиров и инфраструктуры метрополитена», — говорилось в сообщении.

Во время встречи с журналистами в четверг Балгабаев рассказал, что конкурс на поставку этой партии тормозных колодок в количестве 2016 штук был объявлен в прошлом году. Согласно технической спецификации, подвижные составы могут использовать только колодки немецкой компании Becorit.

«В конкурсе выиграла компания ТОО ”Скиф Строй KZ”, уменьшив [стоимость одной пары колодок] в два раза. То есть вместо заложенных 85 тыс. [на одну пару колодок] они выигрывают конкурс с предложением в 43 тыс. тенге. Но где за такие деньги они бы взяли оригинальные колодки?», — рассказал он.

Выигравшей компанией стала Chongqing Bliss Machinery Co.Ltd из города Чунцин. В официальном письме она подтверждает, что колодки для поставки метрополитену Алматы были закуплены ею у немецкой компании Becorit.

«Потом наш сотрудник обращается в Германию, там проводят экспертизу — химический и визуальный анализ — и компания Becorit говорит, что это не их колодки, это подделка. Даже логотип Becorit [на колодках] сделан с нарушениями», — подчеркнул Балгабаев.

Исполняющий обязанности директора ГКП «Метрополитен» Алмасбек Орынбеков в разговоре с журналистами в среду подтвердил проблемность 148 пар колодок, но отверг обвинения в небезопасности эксплуатации метро.

«Мы сразу обратили внимание на эти колодки, потому что они начали ломаться. Были проведены проверки. [После аудита соответствующие] факты были переданы в правоохранительные органы. На сегодня мы закупили нормальные колодки. ТОО сейчас заменяет старые колодки на новые. По безопасности движения у нас вопросов нет. Мы соблюдаем все меры безопасности. Все проверки проходим вовремя, все поезда у нас на линии», — заявил Орынбеков.

Он добавил, что «Метрополитен» будет подавать в суд на поставщика колодок. А также подчеркнул, что у «Метрополитена» нет уверенности в том, китайские это колодки или нет.

«Речь идет лишь о некачественных колодках», — уточнил и.о. директора.

Балгабаев, в свою очередь, рассказал, что из-за поднятого им вопроса о колодках и безопасности он и еще два сотрудника «Метрополитена» — начальник учебного центра Замир Сарыбаев и заведующий гаражом Абдукарим Серикпаев — попали под сокращение. Каждый из них проработал на предприятии 12 лет.

«В феврале этого года мы написали коллективную жалобу на новое руководство «Метрополитена» по поводу колодок, и после этого на нас началось давление. В конце марта я был вынужден уйти в декрет. Но 26 апреля руководство «Метрополитена» издает приказ о реорганизации, что означает сокращение моей должности. Я написал им о том, что это незаконно. Министерство труда и социальной защиты населения также написало «Метрополитену» в письме, что они не должны так сокращать работников. Это можно делать либо до ухода в отпуск, либо после возвращения из него», — объяснил Балгабаев.

Он также добавил, что с 1 июня не состоит в штате «Метрополитена», при этом договорные обязательства с предприятием у него до сих пор сохраняются, поскольку «Метрополитен» не расторгает трудовой договор.

«Почему? Потому что в статье 100 Трудового кодекса говорится, что должность должна быть сохранена во время отпуска. Но “Метрополитен” это безнаказанно нарушает», — говорит Балгабаев.

Абзал Шогельбаев, заместитель директора по эксплуатации ГКП «Метрополитен», пояснил, что сокращения были вызваны «развитостью штата»: «Управленческий аппарат очень раздутый. Когда нашу штатную структуру посмотрели, нам сказали, что нужно все оптимизировать и реорганизовать. Потому что фонд заработной платы у нас не такой большой. Но ни одного мастера, простого рабочего сокращено не было».

Трудовой конфликт с возражающими против сокращения сотрудниками, по его словам, будет рассмотрен на согласительной комиссии, которая пройдет в ближайшее время.