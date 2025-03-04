Метрополитен Алматы может повторно закупить неоригинальные тормозные колодки

При этом группа работников метрополитена рассказала «Власти», что предприятие готовится закупить 1008 новых пар колодок. С высокой вероятностью они вновь окажутся неоригинальными, поскольку из техспецификации конкурса госзакупок исключили название материала и производителя, изготавливающего оригинальные колодки. Один из специалистов подчеркивает, что это может негативно повлиять на безопасность перевозок пассажиров.

Главная транспортная прокуратура проверила деятельность метрополитена Алматы и выявила, что закупленные КГП «Метрополитен» в 2024 году тормозные колодки не соответствуют их технической спецификации. На основании акта надзора прокуратуры «Метрополитен» подал иски в суд, чтобы взыскать стоимость несоответствующих товаров и признать четырех поставщиков недобросовестными участниками госзакупок.

В конце июня 2024 года несколько работников метрополитена Алматы заявили об использовании неоригинальных тормозных колодок низкого качества в подвижных составах.

По словам начальника отдела безопасности охраны труда Роллана Балгабаева, на нарушения в эксплуатации поездов указывали обломки тормозных колодок, которые регулярно встречались на железнодорожных путях метро. Это создавало угрозу безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена, отмечал специалист.

Как рассказал Балгабаев, компания Huyndai Rotem, которая произвела подвижные составы для метро Алматы, в каталоге к ним указала, что для их эксплуатации должны использоваться тормозные колодки только из материала Becorit V36-2. Их производит немецкая компания с одноименным названием – Becorit GmbH.

Это же головной офис Huyndai Rotem в Корее подтвердил и в письме по гарантийному обслуживанию тормозных дисков, подчеркнув, что гарантия не действует в случаях неправильной эксплуатации подвижных составов.

«Причина ненормального износа тормозного диска состоит в том, что с 2020 года в метрополитене Алматы используются тормозные колодки иного производства, не являющейся продукцией, поставляемой HRC (компанией Becorit)», — говорится в письме Hyundai Rotem.

Конкурс по закупу колодок в 2024 году выиграло ТОО «Скиф Строй KZ». Компания предложила приобрести для КГП «Метрополитен» одну колодку по 43 тыс. тенге при заложенной в конкурс стоимости в 85 тыс. тенге.

Анализ Балгабаева показал, что руководство метро Алматы якобы закупило колодки у немецкого производителя Becorit через китайскую компанию Chongqing Bliss Machinery Co.Ltd по цене вдвое ниже их стоимости у производителя. При этом китайская компания подготовила документ, подтверждающий факт закупа колодок у компании Becorit GmbH.

В еще одном письме Hyundai Rotem отмечает, что у нее не было прямых или косвенных договорных отношений со «Скиф Строй KZ».

Бывший заместитель отдела материального снабжения КГП «Метрополитен» Бекжан Кейкишев также обращался в службу поддержки Becorit с просьбой провести экспертизу закупленных метрополитеном колодок. Она показала, что это не оригинальная продукция.

«По итогам визуального и химического анализа, мы можем заявить следующее: полученные экземпляры колодок не произведены компанией Becorit», – говорится в письме изготовителя.

Несмотря на это, руководство ГКП «Метрополитен», признав проблемными 148 пар закупленных неоригинальных колодок, отвергло обвинения в небезопасности эксплуатации метро. По словам директора метрополитена Алмасбека Орынбекова, сразу после выявления несоответствий метрополитен закупил новую партию колодок.

«По безопасности движения у нас вопросов нет. Мы соблюдаем все меры безопасности. Все проверки проходим вовремя, все поезда у нас на линии», — заявлял он в конце июня 2024 года.

После того как работники метрополитена придали огласке закуп неоригинальных тормозных колодок, руководство стало применять в отношении них дисциплинарные взыскания и расторгать трудовые договора.

Помимо Балгабаева, это коснулось Кейкишева и Калдарбека Алибаева, экс-начальника дистанции пути. После согласительной комиссии Балгабаев был восстановлен в штате метрополитена, тогда как Кейкишев и Алибаев добиваются восстановления на работе через суд. Рассмотрение их дел еще продолжается.

В конце июля 2024 года органы транспортной прокуратуры начали проверку деятельности метрополитена Алматы.

В ответ на запрос «Власти» Главная транспортная прокуратура сообщила, что по результатам проверки выявлены признаки несоответствия поставленных тормозных колодок их технической спецификации.

«На основании акта надзора прокуратуры 12 декабря 2024 года Метрополитеном внесены иски в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о взыскании стоимости несоответствующих товаров и признании четырех поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок», — заявили в прокуратуре.

В конце февраля 2025 года КГП «Метрополитен» вновь анонсировал конкурс на закуп 1008 пар тормозных колодок по цене 50 402 тенге за единицу. Объявленная стоимость двух лотов — на правые и левые колодки составила 101,6 млн тенге.

Как рассказал Балгабаев «Власти», в технической спецификации нынешнего конкурса руководство метрополитена убрало название материала Becorit V36-2.

«Год еще не прошел, а метрополитен собирается закупать такое же количество колодок, [как и в 2024 году]. Это колодки для всех подвижных составов. Значит, за год они все износились. Но на основании чего они убрали из техспецификации наименование материала Becorit? Возможно, они снова хотят закупить китайские колодки и не попасться на том, что отказались от оригинальной продукции», — полагает Балгабаев.

В КГП «Метрополитен» не ответили на вопрос «Власти» о том, собираются ли они закупить неоригинальные тормозные колодки и в 2025 году.

Вместо этого ведомство сослалось на один из пунктов закона о государственных закупках. Согласно ему, «в конкурсной документации запрещается устанавливать условия, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков». Одним из таких условий является наименование места происхождения товара и его производителя.

«В технической спецификации на поставку товара прописано, что потенциальный поставщик предоставляет письмо от Hyundai Rotem о соответствии предлагаемого товара (запчасти), фото и чертежи, либо договор с Hyundai Rotem», — добавили в метрополитене.

Балгабаев в свою очередь подчеркнул, что закон о госзакупках не запрещает указывать продукцию определенного производителя, если это требуют правила эксплуатации техники.

Но вопрос, по его словам, остается в том, как Hyundai Rotem сможет согласовать колодки не из материала Becorit, если в прошлогоднем письме головной офис компании в Корее настаивал, что необходимо использовать колодки только из этого материала.

«Это важно, поскольку закуп неоригинальных колодок может создать угрозу безопасности движения подвижных составов», — подчеркнул Балгабаев.