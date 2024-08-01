В первом полугодии население Казахстана выросло почти на 126 тыс. человек

В первом полугодии 2024 года население Казахстана выросло на 125,9 тыс. человек или на 0,63% и достигло к 1 июля 20 159,7 тыс. человек, сообщило в четверг бюро национальной статистики.

Астана оставалась абсолютным лидером по приросту населения – как за счет высокого естественного прироста (третье место в стране), так и за счет громадной внутренней миграции (абсолютный лидер). За первое полугодие население Астаны выросло на 2,93% и вплотную приблизилось к 1,5 млн человек.

Помимо Астаны, только в пяти других регионах население росло быстрее, чем в среднем по стране – в Шымкенте (+1,38%), в Алматы (+1,33%), в Мангистауской области (+1,15%), Алматинской области (+0,94%) и Атырауской области (+0,63%).

Еще в семи регионах – Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях и Улытау – рост населения был ниже среднего показателя по республике.

В семи регионах Казахстана в первом полугодии отмечалось снижение населения: Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, а также областях Абай и Жетысу. Больше всего население сократилось в Северном Казахстане – на 0,74%, а также области Абай – на 0,28%.

В Северо-Казахстанской области статистики продолжают фиксировать естественную убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

Сальдо миграции в целом по Казахстану оставалось положительным, при этом в региональном разрезе оно было положительным по-прежнему только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях.

Городское население в Казахстане в январе-июне 2024 года выросло на 0,98% и достигло 12 573,6 тыс. человек, сельское население выросло только на 0,05% и составило 7 586,1 тыс. человек. Доля городского населения в стране составляет 62,4%, сельского – 37,6%.