Аэропорт Актау изменит расписание из-за ремонта

В сентябре и октябре он будет работать в некоторые дни только в ночное время
В сентябре-октябре в международном аэропорту Актау пройдет капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и он изменит время работы, сообщили в аэропорту.
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