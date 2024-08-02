Аэропорт Актау изменит расписание из-за ремонта

В сентябре-октябре в международном аэропорту Актау пройдет капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и он изменит время работы, сообщили в аэропорту.

Так, с 1 по 29 сентября в понедельник, среду и субботу аэропорт будет работать только с 21 часа до 9 утра, в остальные дни – круглосуточно.

С 30 сентября по 20 октября в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье аэропорт будет работать с 21 часа до 9 утра, во вторник и пятницу – круглосуточно.

Международный аэропорт Актау входит в пятерку наиболее загруженных в Казахстане. С 2007 года он находится в доверительном управлении у турецкой ATM Group.