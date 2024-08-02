Отказать в петиции о возвращении часового пояса предварительно решили в Минторговли

На публичном обсуждении петиции «Вернем время назад» в пятницу министерства здравоохранения, торговли, национальной экономики, труда и соцзащиты населения выступили против принятия петиции. Представители ведомств считают, что перевод времени на час назад не сказывается на здоровье, потреблении электроэнергии и рабочем времени трудящихся.

Инициаторы петиции говорили о том, что изменение часового пояса привело к тому, что рассвет наступает в три часа утра в некоторых регионах, а также отмечали, что школьники будут возвращаться с занятий в более темное время суток.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что по последним научным данным, изменение времени на один час не оказывает существенного влияния на здоровье, и рекомендуется использовать постоянное число поясов, максимально приближенных к солнечному времени.

«Исследование показало, что организм адаптируется к этому сдвигу в течение 1-2 дней и нескольких месяцев», – сказал вице-министр, но тем не менее добавил, что для полноценных исследований в Казахстане пока прошло очень мало времени.

Он также сказал, что посещение медорганизаций за этот период никак не изменилось, но для определения влияния на здоровье казахстанцев все же требуется провести научные исследования, и минздрав готов рассмотреть возможность их проведения.

Асылжан Мусин, директор департамента министерства энергетики, заявил, что перевод часов не повлиял на потребление электроэнергии:

«Если в летний период говорят, что мы начали включать свет раньше, надо понимать, что теперь зимой вы будете просыпаться – будет светло, вы не будете включать. Если мы говорим об освещении, оно компенсируется в зимнее время в любом случае».

Он также заявил, что на энергопотребление влияет много факторов, включая рост населения. При этом оценить влияние перевода времени можно будет только по прошествии длительного времени.

Бауыржан Касымов, заместитель председателя комитета техрегулирования и метрологии, также сказал, что перевод времени не повлиял на повышение тарифов на электроэнергию и объемы ее потребления, в связи с чем петиция подлежит отказу.

Олжас Анафин, вице-министр труда и социальной защиты населения, отметил, что перевод часов не повлиял на трудящихся, так как нормы трудового законодательства позволяют адаптироваться к изменению времени без изменения часовых поясов, а регулируя время труда и отдыха в трудовых договорах.

Член рабочей группы, социолог Жанар Джандосова возразила, что в Восточно-Казахстанской области летом теперь восход наступает в 3:20 и, к примеру, дояркам приходится приходить на работу еще раньше:

«Ночные смены в Казахстане не считаются благоприятными. И всегда они оплачиваются больше, чем дневные. Это плохо и работодателю, это неприятно и доярке, которая вынуждена ложиться спать гораздо раньше, что встать в 2 часа ночи и идти ухаживать за коровами. Этот момент вы когда принимали это постановление вы учитывали?».

Амир Куат, биотехнолог, выступающей против петиции, заявил, что аргумент о том, что школьники теперь возвращаются домой в более темное время суток не состоятелен, так как теперь они идут на учебу засветло.

«Тем, что мы сдвинули часики назад, мы предоставили час лишний для наших учащихся – я считаю, что это величайшее достижение», – сказал он.

Член рабочей группы, президент «Фонда развития парламентаризма» Зауреш Батталова подчеркнула, что общественные слушания нужно было проводить до перевода времени. Она отметила, что речь идет о праве граждан на участие в управлении государством, а также заявила, что школьные завучи не разделяют мнение минобразования о позитивном влиянии перевода времени на успеваемость учащихся.

Аида Альжанова, председатель фонда Adam Damu, отметила, что исследования, на которые ссылаются госорганы, некорректны, так как обычно часы переводятся летом вперед, а в Казахстане время перевели весной назад:

«Дело в том, что для того, чтобы проводить сравнительный анализ исследования должны быть корректными. То есть, вы сравниваете некорректные вещи. Это как будто вы будете сравнивать яблоки с грушами и утверждать, что это одно и то же. В научном мире такие исследования не были признаны».

Она также отметила, что рабочая группа неоднократно поднимала вопрос о том, что эксперты, которые утвердили перевод времени, не являются людьми с научными степенями:

«У них нет научных публикаций. Поэтому меня очень волнует, что при принятии решения государственные органы используют людей, так сказать, лже-экспертов, компетентность которых не подтверждена комитетом по науке».

Кроме того, Альжанова отметила, что такие решения имеют право принимать местные органы. Она привела в пример опыт США, где для изменения учебного времени школьников год проводились исследования с учетом того, как будет функционировать общественный транспорт, и как это будет отражаться на детях.

«Вы знаете, ставить эксперимент над всей страной, и что это может повлиять на здоровье людей, это чудовищно. Государственные органы не имеют права такого делать. И самое главное, мы так и не получили ответ ни одного вашего эксперта – почему единый часовой пояс – это хорошо для всего Казахстана», – подчеркнула Альжанова.

Инициатор петиции Руслан Лепский также сказал, что членам рабочей группы не дали доступа к исследованиям, на которые ссылались при принятии решения о переводе времени.

Отвечая представителям рабочей группы, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев озвучил предварительное решение:

«В течение всего периода, что мы рассматриваем доводы заявителя о том, что повлияло на здоровье или потребление роста электроэнергии – не нашлось тому подтверждения. Поэтому я сейчас озвучиваю предварительное решение министерства торговли и интеграции: оно звучит как "отказать в удовлетворении петиции"».

В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Ранее страна жила в двух часовых поясах: UTC+5 и UTC+6. При этом в XX веке было время, когда страна была поделена на четыре часовых пояса, два пояса установили в 2000 году.

Казахстанские ученые и эксперты, по данным правительства, предлагали установить единый часовой пояс, чтобы большинство регионов использовали время, наиболее близкое к естественному. Эксперты считали, что это устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Многие жители страны остались недовольны введением единого часового пояса, из-за которого теперь в восточной части страны рано светает и рано темнеет.