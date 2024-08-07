Лауреат Нобелевской премии мира возглавит временное правительство Бангладеш

84-летний экономист и лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш на фоне массовых протестов, сообщает DW .

Это решение было принято в ходе встречи президента страны с лидерами протестного движения «Студенты против дискриминации», которые настаивали на кандидатуре Юнуса. Но окончательный состав временного правительства будет определен после консультаций с политическими партиями.

Между тем Reuters сообщает, что к омандующий армией провел совещание со своими генералами и принял решение, что войска не будут открывать огонь по мирным жителям для обеспечения комендантского часа.

Напомним, что 76-летняя Шейх Хасина, занимавшая пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года, на фоне протестов покинула страну. Накануне президент страны объявил о роспуске парламента, чтобы сформировать временное правительство.

В ходе протестов, которые продолжаются уже несколько недель, в Бангладеш погибли около 300 человек, из них минимум 109 стали жертвами массовых беспорядков 5 августа. В стране был введен комендантский час.

Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году за внедрение концепции «экономического и социального развития снизу с помощью микрокредитования». Его Grameen Bank выдавал микрокредиты миллионам бедных людей, желающих развивать свой малый бизнес.