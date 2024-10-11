Дети находились дома одни
Пятеро детей погибли при пожаре в Костанайской области
иллюстративное фото МЧС

Тамара Вааль, Астана, Власть

Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Житикара в Костанайской области, сообщили в пятницу в информационном штабе акимата региона. Проводится досудебное расследование.

По информации акимата, ЧП произошло в 4:29 пятницы. В результате пожара обрушилась крыша.

«В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 г.р. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 г.р. не пострадал», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мать детей вечером ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.

«В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование. Психологи филиала центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам. Местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную», - обещают в акимате.

Вместе с тем в прокуратуре Костанайской области сообщили, что предварительной причиной пожара является «оставление печи без присмотра». Начато досудебное расследование.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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