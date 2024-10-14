В Сарани из-за технических проблем на новой центральной котельной без тепла остаются 85 домов

85 домов в Сарани остаются без тепла из-за технических проблем на новой центральной котельной, которую строили 10 лет. В городе начали подключать дома к теплу от локальных котельных. Акимат обещает до конца дня закончить работы по теплоснабжению.

«Мы подключили 83 дома сегодня ночью. <...> У нас остается 85 домов, сегодня мы это завершаем и подаем тепло в наши дома», – сообщил аким города Еркин Баулыков на странице акимата в Instagram.

По словам акима, сейчас проходит режимная наладка на центральной котельной, в результате чего выявляются определенные технические нарушения. После выхода на нужные параметры новая котельная будет отапливать город, обещают в акимате.

«Вместе с тем из-за определенных перебоев мы приняли решение по переходу на старый вариант теплоснабжения нашего города. Мы запускаем наши локальные теплоисточники. Для их запуска потребуется небольшой промежуток времени», - сказал аким.

Баулыков отметил, что с начала отопительного сезона 1 октября в Сарани уже было запущено восемь котельных, они отапливают 95 домов в городе, включая все социальные объекты.

«Сейчас на магистральных сетях от центрального теплоисточника показатель приближается к выше 50. В ближайшее время эта температура дойдет до домов. К сожалению, потому что у нас новое оборудование, новые котельные, требуется поэтапное повышение», – отметил аким.

Он также заявил, что запасы угля, все необходимые расходные материалы уже есть на станции.

Вместе с тем глава города сообщил, что жителям, которые в этом году были подключены к центральной котельной, будет проведен перерасчет по счетам за электроэнергию.

Накануне жители Сарани стали жаловаться на отсутствие отопления в домах.

Строительство центральной котельной в Сарани, которое велось более 10 лет, завершили в этом году.