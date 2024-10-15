Отец убитого в Талгаре подростка просит власти безопасно вывезти его семью из Алматинской области

Отец убитого 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре, Каржаубай Нурымов, опубликовал видеообращение , где просит президента и министра внутренних дел безопасно вывести его семью из Алматинской области. Он отметил, что в сети начали распространять видео против него и его семьи.

«Я прошу президента и министра оставить в покое мою семью и безопасно вывезти из города Алматы и Алматинской области. Я доверяю только своим адвокатам. Я ожидал справедливости», - заявил он и добавил, что в ином случае им придется уехать из страны.

Нурымов отметил, что со вчерашнего дня в сети начали распространять видео, где в ту ночь, когда толпа мужчин убила его сына, он якобы первым начал конфликт и держал в руке нож.

«Они первыми пришли с ножом, мне что, нужно было выйти с ручкой? Я умолял их, и пожали руки, что все закончено. Но затем они вернулись и натворили это. Мы не проливали кровь и не будем», - добавил он.

Нурымов также высказался по поводу видео, записанного аксакалами и женщинами, на котором они возмущаются слухами о том, что «в их селе процветает бандитизм», и говорят, что это «наносит ущерб репутации их села».

«Не надо очернять мою семью. Если бы отцы тех, кто убил моего ребенка, были мужчинами, они предстали бы передо мной, а не распространяли видео в TikTok, Instagram, где поставили пожилых мужчин или не присылали женщин ко мне домой», - сказал он.

16-летний Шерзат Болат был убит в ночь на 4 октября возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

7 октября родственники подростка собрались в Талгаре и потребовали открытого суда и прозрачного расследования. Каржаубай Нурымов тогда заявил, что дело волокитят.

«Мой сын умер, мне нечего терять. Пусть и меня посадят, но пусть все будет по справедливости, пусть будет открытый суд по делу», - сказал он.

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что по этому делу задержаны семеро подозреваемых. Они арестованы на два месяца.

В ночь на субботу неизвестные подожгли дом семьи Шерзата Болата. В момент пожара они находились в другом месте.

Генеральная прокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу для раскрытия преступления и пообещала, что «будут приняты все меры для изобличения виновных лиц».

По данным департамента полиции Алматинской области, жертв и пострадавших в результате пожара нет, возбуждено уголовное дело по факту «умышленного уничтожения чужого имущества». В полиции также заверяли, что семья убитого подростка обеспечена охраной - по их месту проживания организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.