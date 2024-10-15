Адвокаты семьи убитого в Талгаре подростка подали заявление по факту обнародования видео из материалов дела

Адвокаты семьи убитого 16-летнего подростка Шерзата Болата подали заявление в полицию, чтобы установили личности и привлекли к ответственности тех, кто обнародовал видео из материалов уголовного дела, сообщил правозащитник Айтбек Амангельды на странице Justice_for_Sherzat.

«Спасибо всем за поддержку. Конечно, мы видим все ваши сообщения. Мы надеемся на оперативное решение этого вопроса. Будем ждать ответа от МВД», - написали на странице правозащитный группы.

Накануне в социальных сетях начали распространять видео с двумя смонтированными воедино фрагментами конфликта у магазина в Талгаре, где произошло убийство подростка.

Айтбек Амангельды заявил, что «оригинал видео еще не был изучен». Он считает, что так как на видео лишь два фрагмента, оно «подсвечивает лишь то, что хотел сказать автор».

16-летний Шерзат Болат был убит в ночь на 4 октября возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

7 октября родственники подростка собрались в Талгаре и потребовали открытого суда и прозрачного расследования. Каржаубай Нурымов тогда заявил, что дело волокитят.

«Мой сын умер, мне нечего терять. Пусть и меня посадят, но пусть все будет по справедливости, пусть будет открытый суд по делу», - сказал он.

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что по этому делу задержаны семеро подозреваемых. Они арестованы на два месяца.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата Болата. В момент пожара они находились в другом месте.

Генеральная прокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу для раскрытия преступления и пообещала, что «будут приняты все меры для изобличения виновных лиц». В полиции также заверяли, что семья убитого подростка обеспечена охраной - по их месту проживания организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Каржаубай Нурымов, отец Шерзата Болата, сегодня опубликовал видеообращение, где просит президента и министра внутренних дел безопасно вывести его семью из Алматинской области. Он отметил, что в сети начали распространять видео против него и его семьи.