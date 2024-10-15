Прокуратура будет ходатайствовать о проведении суда по делу об убийстве Шерзата Полата онлайн

Прокурор Алматинской области Берик Адамов на брифинге по ходу расследования убийства 16-летнего подростка в Талгаре заявил, что надзорный орган будет ходатайствовать о проведении открытого судебного процесса в режиме онлайн.

В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний Шерзат Полат был убит возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

7 октября родственники подростка собрались в Талгаре и потребовали открытого суда и прозрачного расследования. Каржаубай Нурымов тогда заявил, что дело волокитят.

«Мой сын умер, мне нечего терять. Пусть и меня посадят, но пусть все будет по справедливости, пусть будет открытый суд по делу», - сказал он.

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что по этому делу задержаны семеро подозреваемых. Они арестованы на два месяца. Сегодня на брифинге по ходу расследования МВД отчиталось, что по делу об убийстве задержаны 10 человек, еще несколько человек находятся «в орбите уголовного дела». У некоторых арестованных есть судимости, подтвердили в прокуратуре. Связь подозреваемых будет «тщательно проверяться» в рамках уголовного дела. Помимо этого, заведено дело по «недонесению» на тех людей, которые видели преступление и не сообщили в полицию.

Первый вице-министр МВД Бауыржан Аленов, который до прошлой недели возглавлял полицию Алматинской области по-прежнему отрицает, что в Талгаре действует ОПГ, поскольку оно «не состоит на учете».

В ночь на субботу неизвестные подожгли дом семьи Шерзата Полата. В момент пожара она находилась в другом месте.

Генеральная прокуратура создала межведомственную следственно-оперативную группу для раскрытия преступления и пообещала, что «будут приняты все меры для изобличения виновных лиц», а в Талгар была введена национальная гвардия.

В полиции также заверяли, что семья убитого подростка обеспечена охраной - по их месту проживания организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Сегодня Каржаубай Нурымов опубликовал видеообращение, где попросил президента и министра внутренних дел безопасно вывезти его семью из Алматинской области. Он отметил, что в сети начали распространять видео против него и его семьи.

Полиция возбудила уголовное дело по факту обнародования видео с камер наблюдения, запечатлевшая драку и убийство. Первый вице-министр МВД Бауыржан Аленов также сообщил, что по заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по «угрозе».