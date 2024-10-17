В Западно-Казахстанской области дефицит бензина АИ-92

В Западно-Казахстанской области на 20% автозаправочных станций нет бензина марки АИ-92, сообщает Kazinform со ссылкой на заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Беимбета Мусина.

По словам Мусина, в регионе 131 АЗС, из них на 26, или на 20%, нет бензина марки АИ-92. И дефицит связан с ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

«По плану с 20 числа этого месяца возможно подключение Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Тогда, мы думаем, ситуация урегулируется», - сказал Мусин.

По его словам, на хранении есть 3 638 тонн бензина АИ-92, 500 тонн бензина АИ-95 и 10 672 тонны дизельного топлива.

Между тем в нацкомпании «КазМунайГаз» отрицают дефицит топлива. По информации, КМГ, отгрузка ГСМ с Атырауского нефтеперерабатывающего завода ведется по графику и «за счет ранее накопленных запасов».

На сегодня объем запаса нефтепродуктов в резервуарном парке завода составляет: автобензин – 10,9 тыс. тонн; дизельное топливо – 4,1 тыс. тонн; авиатопливо – 2,4 тыс. тонн; сжиженный газ – 100 тонн», - заявили в нацкомпании.

В КМГ утверждают, что сейчас АНПЗ в среднем отгружает ежедневно 1,1 тыс. тонн автобензина и 1,2 тыс. тонн дизельного топлива. А на нефтебазах Западно-Казахстанской области, по данным на 16 октября, хранится 2,7 тыс. тонн бензина марки АИ-92.

«В пути находится около 1,29 тыс. тонн продукта. Всего в регионе – 3,98 тыс. тонн, что является приблизительно двухнедельным запасом», - заверили в нацкомпании.

3 октября на Атырауском НПЗ начался плановый ремонт технологических установок, который продлится 25 дней.