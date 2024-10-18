В Казахстане зафиксирован двукратный рост пострадавших в ДТП в этом году

Количество дорожно-транспортных происшествий в Казахстане выросло на 94% по сравнению с прошлым годом, согласно данным, предоставленным комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры в ответ на запрос «Власти». При этом на 101% по сравнению с прошлым годом выросло количество раненых в ДТП.

Количество раненых в ДТП за девять месяцев этого года значительно превысило данные за прошлый год: так, на сентябрь 2023 года было зарегистрировано 12 393 раненых в ДТП, а на сентябрь 2024 – 24 949.

За девять месяцев прошлого года в стране произошло 9 926 ДТП, а за девять месяцев этого – 19 302. При этом всего за 2023 по республике было зарегистрировано 15 886 дорожно-транспортных происшествий.

Количество погибших в ДТП также выросло по сравнению с прошлым годом: за девять месяцев 2023 года погибло 1 686 человек, а за тот же период 2024 года – 1 754 человека.

Тяжкий вред здоровью в ДТП за девять месяцев этого года получили 1 042 человека, а за тот же период прошлого года – 1 021.

Больше всего ДТП в этом году зарегистрировано в городе Алматы – 3 869. Следом идут Алматинская область – 2 118, Астана – 1 220, Жамбылская область – 1 181, Шымкент – 1 122.

За тот же период прошлого года лидером также был Алматы, где было зарегистрировано 2 557 дорожно-транспортных происшествий, а за ним следовали Алматинская область – 961, Жамбылская область – 721, Туркестанская область – 618, город Астана – 570.

В июле этого года в МВД сообщали, что только 3% республиканских трасс соответствуют требованиям безопасности, но при этом на рост ДТП также влияют изменение подходов учета, рост количества автомобилей, состояние инфраструктуры и дисциплина водителей.

Министр внутренних дел также напоминал, что решение проблем аварийности предусмотрено в Концепции обеспечения общественной безопасности на 2024 – 2028 годы, но «финансирование выделяется по остаточному принципу». В качестве примера он привел программу Vision Zero, которая реализуется только в Алматы и Павлодаре, а программы акиматов по снижению травматизма в ДТП «не содержат мер, способных улучшить ситуацию».