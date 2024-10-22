Они откроются на базе действующих медико-социальных учреждений
В восьми районах Алматы появятся службы Центра раннего вмешательства
Иллюстративное фото Данияр Мусирова

В рамках работы Центра раннего вмешательства в восьми районах Алматы будут созданы службы раннего вмешательства на базе действующих медико-социальных учреждений, сообщило управление занятости и социальных программ города на запрос «Власти».

«Программа раннего вмешательства разработана для детей первых трех лет жизни. Ее цель – максимально раннее выявление проблем или нарушений в развитии ребёнка и предоставление соответствующей помощи», - отметило управление.

Для функционирования служб раннего вмешательство управление планируют создать восемь междисциплинарных команд из 56 специалистов: физиотерапевтов (реабилитологов), психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе, педиатров, эрготерапевтов и логопедов.

В рамках программы ежегодно планируется охватить до тысячи детей. По информации управления, предполагаемое финансирование на 2025 год составляет 585,7 млн тенге.

При этом открытие кабинетов центра в поликлиниках пока не предусматривается, центр будет работать на базе действующих медико-социальных учреждений.

В регламенте межведомственного взаимодействия указано, что районные службы раннего вмешательства будут принимать детей выявленных и направленных управлением общественного здравоохранения, образования или занятости и социальных программ. Также родители могут сами подать заявление.

Ранее «Власть» рассказывала, насколько необходима помощь раннего вмешательства и почему системно это пока не работает в Казахстане.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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