Казахстану вернули 14 объектов недвижимости во Франции, ОАЭ, Турции и России

За 13 месяцев существования Компании по управлению возвращенными активами на ее баланс переведены 62 актива. Среди них 14 объектов недвижимости во Франции, ОАЭ, Турции и России, сообщает Казинформ.

По данным министерства финансов, которые приводит Казинформ, Казахстану возвращены следующие активы из-за рубежа:

2 автомобиля,

2 виллы в Дубае,

4 квартиры в Антибе, Франция,

2 дома и 1 квартира в Турции,

5 квартир в Москве,

5 складских и 5 парковочных мест.

Внутри страны государству переданы такие активы:

1 жилой дом;

2 административных здания;

7 коммерческих зданий;

гостиничный комплекс «Думан»;

основные средства и технико-материальные ценности гостиничного комплекса «Думан»;

5 долей участия в уставном капитале юридического лица;

1 производственная база;

1 столовая;

1 заправочная станция;

13 земельных участков;

1 недостроенное здание бизнес-центра «Орион»;

1 объект имущества — торговый дом «Байсат.

Также государству передано 196 единиц ювелирных изделий, коллекционных монет, сувениров и аксессуаров.

Вместе с тем государство подписало контракты о предоставлении 7 земельных участков и жилья на общую сумму 2,5 млрд тенге. Идет процесс передачи доли участия в уставном капитале компании в сумме 390 млн тенге.

Сегодня в Специальном государственном фонде аккумулировано 177 млрд тенге. По соглашениям с субъектами реестра, активы которых подпадают под госпроверку, ожидается поступление дополнительных 150 млрд тенге в Спецгосфонд.

Все возвращенные деньги государство намерено потратить на реализацию социальных и экономических проектов.