Казахстану вернули 14 объектов недвижимости во Франции, ОАЭ, Турции и России

Всего за 13 месяцев государству передали 62 актива
За 13 месяцев существования Компании по управлению возвращенными активами на ее баланс переведены 62 актива. Среди них 14 объектов недвижимости во Франции, ОАЭ, Турции и России, сообщает Казинформ.
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