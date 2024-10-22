Всего за 13 месяцев государству передали 62 актива
Казахстану вернули 14 объектов недвижимости во Франции, ОАЭ, Турции и России
фото Жанары Каримовой

За 13 месяцев существования Компании по управлению возвращенными активами на ее баланс переведены 62 актива. Среди них 14 объектов недвижимости во Франции, ОАЭ, Турции и России, сообщает Казинформ.

По данным министерства финансов, которые приводит Казинформ, Казахстану возвращены следующие активы из-за рубежа:

  • 2 автомобиля,
  • 2 виллы в Дубае,
  • 4 квартиры в Антибе, Франция,
  • 2 дома и 1 квартира в Турции,
  • 5 квартир в Москве,
  • 5 складских и 5 парковочных мест.

Внутри страны государству переданы такие активы:

  • 1 жилой дом;
  • 2 административных здания;
  • 7 коммерческих зданий;
  • гостиничный комплекс «Думан»;
  • основные средства и технико-материальные ценности гостиничного комплекса «Думан»;
  • 5 долей участия в уставном капитале юридического лица;
  • 1 производственная база;
  • 1 столовая;
  • 1 заправочная станция;
  • 13 земельных участков;
  • 1 недостроенное здание бизнес-центра «Орион»;
  • 1 объект имущества — торговый дом «Байсат.

Также государству передано 196 единиц ювелирных изделий, коллекционных монет, сувениров и аксессуаров.

Вместе с тем государство подписало контракты о предоставлении 7 земельных участков и жилья на общую сумму 2,5 млрд тенге. Идет процесс передачи доли участия в уставном капитале компании в сумме 390 млн тенге.

Сегодня в Специальном государственном фонде аккумулировано 177 млрд тенге. По соглашениям с субъектами реестра, активы которых подпадают под госпроверку, ожидается поступление дополнительных 150 млрд тенге в Спецгосфонд.

Все возвращенные деньги государство намерено потратить на реализацию социальных и экономических проектов.

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