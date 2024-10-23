26,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

В Казахстане завершена уборка зерновых культур. При средней урожайности 16 ц/га намолочено 26,5 млн тонн зерна, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«На сегодняшний день по республике убрано 16,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 99,7% от общей уборочной площади. При средней урожайности 16 центнеров с гектара намолочено 26,5 млн тонн зерна. Для сравнения: по итогам прошлого года было намолочено 17,1 млн тонн», - сказал Сапаров.

В рамках форвардного закупа «Продкорпорация» установила закупочные цены на пшеницу третьего класса: с клейковиной от 27% – 100 тыс. тенге; с клейковиной от 25% – 90 тыс. тенге; с клейковиной от 23% – 85 тыс. тенге. Цена на пшеницу четвертого класса – 65-75 тыс. тенге, на пшеницу пятого класса – 60 тыс. тенге, на ячмень второго класса – 50 тыс. тенге.

Министр назвал эти цены «справедливыми для всех участников рынка», которые позволят «обеспечить рентабельность производства, устойчивость зернопроизводителей в условиях международной конкуренции».

Кроме того, с учетом пролонгации обязательств прошлого года и по условиям форвардного закупа этого года в «Продкорпорацию» должно поступить порядка 1,2 млн тонн зерна. Но пока поступило всего 239 тыс. тонн, или 24%.

«В этой связи акиматам областей необходимо обеспечить контроль за своевременной поставке зерна “Продкорпорации”. Хочу напомнить, что возврат должен быть завершен 1 ноября», - добавил Сапаров.

Он также сообщил, что прием заявок на финансирование весенне-полевых работ 2025 года начнется в ноябре, а само финансирование – в декабре, что «обеспечит своевременную подготовку и позволит начать новый сезон без задержек».