В Казахстане намерены отказаться от регулирования пассажирских перевозок автотранспортом

В среду мажилис в первом чтении рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии)». Документом предусматривается отказ от госрегулирования регулярных международных и межобластных пассажирских перевозок автобусами и такси.

«Законопроект внесен в мажилис в июне прошлого года и предусматривает передачу в саморегулирование функций по организации регулярных международных, межобластных и нерегулярных автобусных перевозок, деятельности такси и их диспетчерских служб, а также автовокзалов», - сказал министра транспорта Марата Карабаева.

По мнению министра, передача этих функций в саморегулирование обеспечит отказ от госконтроля, а при создании саморегулируемых организаций они сами будут контролировать друг друга, отметил он.

«По сути, создается дополнительный фильтр контроля. Это поможет повышению качества, а также созданию равной и добросовестной конкуренции», - убежден глава Минтранспорта.

По его словам, участники рынка смогут самостоятельно исключить слабых перевозчиков и оперативно принимать качественные стандарты и правила.

«Введение саморегулирования в сфере перевозок пассажиров автотранспортом является своевременным, а также позволит сформировать в нашей стране цивилизованный и безопасный рынок пассажирских перевозок», - считает Карабаев.

В обязательном порядке в саморегулируемые организации должны будут войти все агрегаторы такси. При этом, заверил министр, членам палаты автоперевозчиков будет запрещено перекладывать расходы по уплате взносов на наемных работников.

Законопроект в первом чтении поддержали 65 депутатов из 87, четверо проголосовали против и еще 18 воздержались. Депутаты считают, что ко второму чтению стоит изучить вопрос введения саморегулируемых организаций в пилотном режиме либо вводить их поэтапно, чтобы «не ухудшить качество оказания услуг перевозок».