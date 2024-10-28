Всего шесть случаев посмертного донорства зарегистрировано в Казахстане в 2024 году

23 октября в Восточно-Казахстанской областной больнице была проведена успешная трансплантация органов посмертного донора четырем пациентам, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в понедельник.

Родственники 39-летний донора дали согласие на изъятие сердца, легких и двух почек после смерти мозга пациента. В результате двум женщинам, одному мужчине и ребенку были пересажены органы погибшего.

«Пациенты обрели шансы на “вторую жизнь” благодаря слаженной команде республиканских, региональных и стационарных трансплантационных координаторов министерства здравоохранения и специалистов University Medical Center и “Национального научного онкологического центра” », — сообщили в пресс-службе.

По данным Минздрава, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 7 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. Количество посмертных доноров к октябрю 2024 года составило шесть человек, что дало возможность пересадить 23 органа.

На данный момент в листе ожидания министерства здравоохранения находятся 4080 пациентов, нуждающихся в трансплантации почки, печени, сердца и комплексе «сердце-легкое».

«Как подтверждает мировой опыт, посмертное донорство - самый перспективный метод развития трансплантологии. Следует отметить, для пациентов, ожидающих легкие или сердце, это единственный шанс на спасение», — заявили в министерстве.

В 2021 году «Власть» выпустила проекта о трансплантации «Лист ожидания». Почитать его можно здесь.