Правительство обещает решить проблему незаконного ввоза автомобилей

Правительство Казахстана обещает навести «жесткий порядок» на рынке автомобилей, которые завозятся в страну незаконно и не соответствуют экологическим и другим требованиям. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

«Основные вопросы отрасли — это вопросы логистики, а также большая проблема ввоза автомобилей в Казахстан, не соответствующих техническому регламенту, с криминальным прошлым. Совместно с правительством мы сейчас отрабатываем возможные пути решения этой проблемы», — сказала вице-президент ассоциации Казахстанского автобизнеса Анар Макашева.

Премьер-министр в свою очередь признал, что проблема с ввозом автомобилей, не соответствующих экологическим и другим требованиям, в Казахстане «очень серьезная». Он подчеркнул, что это создает недобросовестную конкуренцию для отечественных производителей, что «особенно заметно по грузовикам».

«Мы создаем условия для развития внутреннего производства. Я сам встречался на одном из автомобильных заводов с производителями и они говорят: "Мы производим, но не можем конкурировать с тем, кто заезжает сюда Евро-2, к примеру, а по документам он Евро-5 становится каким-то чудесным образом". Поэтому здесь надо наводить жесткий порядок», — заявил Бектенов.

В связи с этим он поручил таможенным органам, органам сертификации, лабораториям, комитету стандартизации всерьез отнестись к этим проблемам и подключить к работе полицию.