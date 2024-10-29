​Разработку программы развития роботизации ускорят в Казахстане

Планы правительства по увеличению объемов производства машиностроительной продукции к 2028 году в 2 раза так и останутся планами, если надеяться только на человеческий труд. У Казахстана нет достаточных человеческих ресурсов, считает председатель правления союза машиностроителей страны Мейрам Пшембаев. Поэтому во время заседания правительства он предложил перестать закупать на производства станки, а внедрять роботизацию.

«Стратегической задачей по более активному развитию отрасли машиностроения является повышение производительности труда путем внедрения промышленной роботизации», — заявил Пшембаев.

По его данным, производительность труда Казахстана на одного работника составляет $22 тыс., тогда как в США, Ирландии, Норвегии, Швеции этот показатель приближается к $150 тыс.

«В реальном секторе экономики Казахстана у нас сегодня привлечено и работает 6,9 млн человек. И с учетом общего трудоспособного населения, у страны нет возможности задействовать большое количество людей для увеличения объема выпускаемой продукции при увеличении экономики в двукратном размере», — подчеркнул глава союза.

Таким образом, считает он, добиться более высокой производительности труда к 2029 году можно за счет использования роботов в производстве, которых в Казахстане сейчас недостаточно. В Сингапуре на 10 тыс. работников приходится 1000 роботов, в Южной Корее – 800, в Германии и Японии – по 400, тогда как в Казахстане всего лишь 7.

Также в стране низкие темпы внедрения робототенических комплексов. Если в 2023 году было установлено 40 единиц, то в Китае - 290 тыс.

«Роботизация позволила бы решить вопрос обеспечения кадрами. И мы бы ушли от модернизации старого станочного парка. Мы не выпускаем сами станки и оборудование, планируем потратить большие деньги на закуп. Зачем? Лучше наладить производство роботов и уйти сразу в 4-й, 5-й передел. Не покупать станки. Один робот заменяет 5-10 человек», — заключил Пшембаев, предложив правительству разработать программу внедрения роботизации.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал предложение и заявил, что уже давал соответствующие поручения.

«Надо будет ускорить разработку программы. Предельно простой, понятной, без теоретизации. Она должна быть прикладная. Мы должны четко идти по внедрению роботизации. Чтобы мы постоянно в роли догоняющих не были, может быть, нам ускоренными темпами идти по замене традиционных станков и оборудования, переходить сразу на использование роботов. Понятно, что это непросто, но там надо в этом направлении работать», — сказал Бектенов.