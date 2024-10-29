Инвесторы не проявляют интерес к инфраструктуре компании «Азия-авто» - Шарлапаев

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что инвесторы не проявляют интерес к инфраструктуре компании «Азия Авто». Как заявил он во вторник в ходе брифинга в правительстве, пока идут судебные разбирательства, однако после их завершения будет проведена работа по привлечению новых инвесторов.

«Я не знаю, что до этого говорил по «Азия Авто» аким Даниал Ахметов (бывший аким Восточно-Казахстанский области - В.). Но инфраструктуру нужно использовать. Нельзя вот так оставлять», - сказал Шарлапаев.

Министр признал, что пока по его данным, интереса со стороны каких-либо инвесторов к предприятию нет, но этой работой ведомство займется позже.

«Сейчас по «Азиа Авто» идут судебные разбирательства, после их завершения будем определять владельцев территории, зданий и сооружений. С ними будем работать по привлечению новых инвесторов», - заверил Шарлапаев.

Напомним, в августе 2021 года стало известно, что владельца контрольного пакета акций и председателя совета директоров группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто» Анатолия Балушкина объявили в розыск по подозрению в мошенничестве.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Праге задержан один из руководителей группы компаний «Бипэк Авто – Азия Авто», находившийся в международном розыске. При этом, кто именно, не указывалось.

В 2021 году министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет в размере $405 млн. В МИИР заявили, что компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии «Азия Авто».

В мае 2023 года в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что продолжают досудебное расследование в отношении председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина, генерального директора АО «Азия АВТО» Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге. Данные средства предназначались для уплаты займов, налогов и для строительства завода.