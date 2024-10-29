Правовой медиа-центр запустил сбор подписей в поддержку осужденного журналиста Данияра Адилбекова

ОФ «Правовой медиа-центр» опубликовал открытое письмо в поддержку журналиста Данияра Адилбекова, приговоренного к 4,5 годам лишения свободы. Оно размещено на сайте фонда.

18 октября Адилбеков был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за публикации, связанные с коррупцией, в Telegram-канале «Дикая орда».

«Мы, журналистское и медиа сообщество Казахстана, уверены, что это несоразмерное наказание за правонарушения, которые не несут общественной опасности», – указано в открытом письме фонда.

Авторы письма подчеркивают, что за основу обвинения, помимо показаний потерпевших, взяты исключительно экспертизы, которые указывают на то, что посты Адилбекова задевают честь, достоинство и деловую репутацию потерпевших. «Подобные дела рассматриваются исключительно в гражданском суде, что четко указано в статье 143 Гражданского Кодекса», – считают в Правовом медиа-центре, добавляя, что органы не подтвердили ложность сведений, указанных в публикациях, тогда как защита журналиста доказала, что они взяты из открытых источников.

«Профессиональная журналистская деятельность не должна криминализироваться и становиться угрозой для журналистов. Журналисты не должны подвергаться уголовным преследованиям и работать в условиях жесткой самоцензуры. Мы уверены, что в действиях Адилбекова нет состава уголовного преступления, а значит, он должен быть оправдан», – резюмируют авторы письма.

Подписать обращение можно по ссылке.

В апреле департамент полиции Астаны подтвердил задержание Данияра Адилбекова. Тогда сообщалось, что против него было возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о совершении преступления. Позднее дело переквалифицировали на «заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого, особо тяжкого преступления». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Дело было заведено из-за публикаций в Telegram-канале «Дикая Орда» о поставках нефтепродуктов, курируемых вице-министром энергетики Ерланом Аккенженовым. Адилбекова также обвиняют в распространении заведомо ложной информации из-за публикаций в Telegram-канале о председателе правления столичного аэропорта Юсуфе Рашеде Альджаудере и о главном редакторе издания El Media Гульжан Ергалиевой.

В апреле этого года информагентство КазТАГ опубликовало письмо Данияра Адилбекова, в котором он призвал независимые СМИ провести расследование его дела. Журналист также заявил, что его «судят за правду те, кто разворовывает страну и лоббирует интересы эксклюзивного покупателя казахстанской нефти Vitol».

В мае этого года более десяти казахстанских журналистов обратились к президенту и органам безопасности, призывая освободить Адилбекова из-под стражи и обеспечить прозрачное расследование дела.