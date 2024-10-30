У правительства еще есть время, чтобы довести активы Нацфонда до $100 млрд — Байбазаров

В правительстве ждут стабилизации добычи нефти и говорят о необходимости сокращения изъятий из Нацфонда
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что у правительства еще есть пять лет для доведения активов Национального фонда до $100 млрд. Как заявил он во время пленарного заседания мажилиса, для этого необходима стабилизация добычи нефти и снижение объема изъятий.
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