В правительстве ждут стабилизации добычи нефти и говорят о необходимости сокращения изъятий из Нацфонда
У правительства еще есть время, чтобы довести активы Нацфонда до $100 млрд — Байбазаров
фото primeminister.kz

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что у правительства еще есть пять лет для доведения активов Национального фонда до $100 млрд. Как заявил он во время пленарного заседания мажилиса, для этого необходима стабилизация добычи нефти и снижение объема изъятий.

«До 2030 года у нас есть время, пять лет (чтобы довести активы Нацфонда до $100 млрд - В.). Первый фактор, конечно, это объем добычи нефти. К 2030 году он стабилизируется в объеме порядка 105 млн тонн, при этом средняя цена, которую мы ожидаем, $75 за баррель», – сказал Байбазаров.

Второй фактор, по его словам, который влияет на достижение цели, это изъятия из Нацфонда. «Начиная с 2026 года [нам необходимо] снижать объем изъятий до $5 млрд. Эти два ключевых фактора будут влиять на достижение цели», — заявил министр Нацэкономики.

Байбазаров заверил, что правительство «будет работать над тем, чтобы заместить эти трансферы», которые сейчас «в повышенном объеме» берут из Нацфонда. Кабмин намерен работать над пополнением доходной части бюджета.

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