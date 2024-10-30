Правительство Казахстана создаст специальную комиссию по вопросу строительства АЭС

В Казахстане создадут специальную правительственную комиссию по вопросу строительства атомной электростанции, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса.

«Будет создана специальная правительственная комиссия, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса», - цитирует Саткалиева агентство Kazinform.

По словам министра, предварительные консультации уже начались – состоялись визиты в КНР, в Южную Корею, где казахстанская сторона озвучила, что ожидает получить.

«Они простые – это стоимость электроэнергии, себестоимость строительства, гарантии завершения в срок в рамках бюджета. Это, в первую очередь, вопросы безопасности, весь социальный пакет, вопросы, связанные с обеспечением финансирования, локализации производства топлива», - уточнил Саткалиев.

Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр говорил, что решение о создании и участниках консорциума по строительству АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году, когда будет разработана документация и принято решение по подрядчику, проектировщику. В консорциуме будет не более пяти стран, то есть разные компании-субподрядчики будут участвовать в строительстве.