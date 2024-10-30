Правительство Казахстана создаст специальную комиссию по вопросу строительства АЭС

В Казахстане создадут специальную правительственную комиссию
по вопросу строительства атомной электростанции, сообщил министр энергетики Алмасадам
Саткалиев в кулуарах мажилиса.
«Будет создана специальная правительственная комиссия, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса», - цитирует Саткалиева агентство Kazinform.
По словам министра, предварительные консультации уже начались – состоялись визиты в КНР, в Южную Корею, где казахстанская сторона озвучила, что ожидает получить.
«Они простые – это стоимость электроэнергии, себестоимость строительства, гарантии завершения в срок в рамках бюджета. Это, в первую очередь, вопросы безопасности, весь социальный пакет, вопросы, связанные с обеспечением финансирования, локализации производства топлива», - уточнил Саткалиев.
Ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр говорил, что решение о создании и участниках консорциума по строительству АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году, когда будет разработана документация и принято решение по подрядчику, проектировщику. В консорциуме будет не более пяти стран, то есть разные компании-субподрядчики будут участвовать в строительстве.
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