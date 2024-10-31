Цифровая платформа для инвесторов заработает до конца года, обещает Токаев

Правительство Казахстана разрабатывает ряд крупномасштабных инвестиционных проектов «под ключ», и иностранные инвесторы могут принять в них участие, заявил в ходе заседания Совета иностранных инвесторов президент Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство планирует разработать ряд крупномасштабных инвестиционных проектов “под ключ”, которые могут быть финансированы международными финансовыми институтами через государственно-частное партнерство. Мы приглашаем членов совета (иностранных инвесторов – В.) воспользоваться этими инвестиционными возможностями и инструментами в ваших проектах», - сказал Токаев.

Он заверил, что Казахстан продолжает работать над улучшением судебной и правовой систем для защиты прав инвесторов, и пообещал, что к концу года будет запущена национальная цифровая платформа для инвесторов, чтобы они отслеживали реализацию проектов в режиме реального времени, а для приоритетных продуктов создадут «зеленый коридор».

«Одна из ключевых новых вещей – это введение инвестиционных налоговых преференций, включая налоговые вычеты на основе затрат, связанных с закупом оборудования и программного обеспечения. Методологический совет при правительстве обеспечит единую интерпретацию всех спорных налого-административных вопросов, включая те проблемы, которые были подняты инвесторами», - также пообещал Токаев.

В марте премьер-министр Олжас Бектенов констатировал, что в Казахстане давно говорят о необходимости внедрения единой цифровой платформы по оказанию мер государственной поддержки для инвесторов, однако она до сих пор так и не появилась. Тогда еще он поручал министерству по цифровизации «в кратчайшие сроки обеспечить полноценный запуск национальной цифровой инвестиционной платформы», в которой должны быть консолидированы все виды преференций.