Старую мозаику восстановили в Алматы и перенесли из внутреннего двора на фасад

В Алматы открылось реконструированное здание Казахского национального женского педагогического университета. На его фасад по ул. Айтеке би была перенесена мозаика, сделанная в 60-е годы прошлого века и прежде недоступная большинству горожан.

В 1964 году во дворе университета построили столовую, одну из стен которой украсили большой мозаикой работы художника Молдахмета Кенбаева и монументалиста Николая Цивчинского. Верхняя часть мозаики осыпалась еще много лет назад – осталась только нижняя, на которой изображены девушки в национальных костюмах. Этим летом руководство вуза решило перенести эту мозаику на фасад здания библиотеки со стороны Айтеке би – чтобы ее видно было с улицы.

Об этом мы рассказывали в большом материале.

Восстановлением мозаики и переносом занимался Алпамыс Кенбаев – сын одного из авторов панно. На работы ушло два с половиной месяца, при монтаже мозаика рассыпалась. По его словам, это было самое сложное восстановление из тех, что приходилось делать.

Из-за ограниченности места на фасаде библиотеки, мозаику пришлось разделить на две части.

До этого Кенбаев восстановил «Девушку с сувениром», которую можно увидеть на горе Кок-Тобе, панно по дороге на Медео и на фасаде университета Нархоз.

По его словам еще непонятна судьба другой мозаики, найденной на территории этого университета под слоем штукатурки.

Молдахметов и Цивчинский работали вместе долго и плодотворно. Молдахмет Кенбаев родился в 1925 году, воспитывался в детском доме, учился в Московском художественном институте им. Сурикова. Одна из работ Кенбаева — «Ловля лошади» - хранится в Третьяковской галерее.

Николай Цивчинский был старше Кенбаева на 20 лет, он родился в 1905 году в Санкт-Петербурге. В 1937 году переехал в Алма-Ату, участвовал в Великой Отечественной войне. Его часто называют автором первых казахстанских гобеленов, создателем ковровой фабрики.

Художники вместе оформляли Алматинский дворец бракосочетания, который был построен в 1969-1971 годах, сделали знаменитое панно «Девушка с сувениром» и мозаику «Енлик и Кебек» на фасаде гостиницы «Алматы».