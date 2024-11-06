В Казахстане разработали программу возрождения апорта

Министерство сельского хозяйства и Национальный аграрный научно-образовательный центр разработали программу возрождения апорта, сообщается на сайте правительства. В рамках программы в следующем году в Талгаре высадят саженцы яблонь на площади 10 га.

Программа рассчитана на 2024-2028 годы. Ее операторами будут министерство сельского хозяйства и Национальный аграрный научно-образовательный центр, а научно-технологическое и методологическое сопровождение обеспечит Казахский НИИ плодоовощеводства. В реализации программы также примут участие частные инвесторы и специализированные питомниководческие хозяйства.

«Программа включает выращивание необходимого числа саженцев для начала полномасштабного коммерческого производства яблоневых садов», - сообщили в правительстве.

Так, на первом этапе – в 2024 году – собраны семена яблони Сиверса и начата разработка проектов национальных стандартов выращивания апорта. В 2025 году в талгарском филиале КазНИИ плодоовощеводства высадят саженцы на площади 10 га – это станет «маточно-черенковым садом для питомниководческих хозяйств». В следующее два года планируется вырастить достаточное число саженцев для закладки сада уже на площади 100 га.

«После этого станет возможным масштабировать производство апорта среди частных садовладельцев», - добавили в правительстве.

Как напомнил представитель регионального филиала КазНИИ Саги Солтанбеков, работы по возрождению апорта ученые КазНИИ плодоовощеводства начали еще в 2011 году. Из более 1 тыс. видов яблонь Сиверса ученые отобрали 11 для производства сорта апорта «кроваво-красного». В 2015 году высажены саженцы на площади 5 га, и этот сад начал плодоносить только в 2023 году. В этом году собрано 6 тонн яблок.

Вице-премьер Серик Жумангарин утвердил проект программы возрождения апорта и поручил подключить к реализации программы студентов аграрных вузов.