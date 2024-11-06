В ряде регионов Казахстана не хватает специальных педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями

В Алматы, Астане, Шымкенте, а также в Туркестанской и Мангистауской областях не хватает специальных педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев в среду на заседании правительства.

«В городах Алматы, Астана, Шымкент, в Туркестанской и Мангистауской областях, где имеется дефицит специальных педагогов, нужно обратить внимание на обеспечение необходимыми специалистами», - сказал Бейсембаев.

Так, в Алматы не хватает 582 специалистов, в Астане – 525, в Шымкенте – 367, в Туркестанской области – 256, в Мангистауской области – 208 специальных педагогов.

Бейсембаев заявил, что для снижения дефицита в профессиональный стандарт «Педагог» вводятся новые профессии по работе с детьми с ограниченными возможностями. Министр добавил, что также в этом году 5 тыс. педагогов прошли курсы повышения квалификации.

«В связи с ростом детей с особыми образовательными потребностями для закрытия потребности в 3,5 тыс. специалистов со следующего учебного года в колледжах начнется подготовка педагогов-ассистентов», - также заявил он.

По информации министра, сейчас с детьми с ограниченными возможностями работают 9 тыс. специалистов. Также за год выросло количество педагогов-ассистентов – с 1 тыс. до 2,5 тыс.

Теперь правительство планирует ввести должность педагога-ассистента и в дошкольных организациях. А в школах вводится должность индивидуального помощника для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.