Сенаторы предлагают создать в Курчатове наукоград

Депутаты сената просят премьер-министра Олжаса Бекенова разработать специальный закон «О наукограде» и придать этот статус городу Курчатову, чтобы решить многочисленные проблемы города, в том числе оттока населения и специалистов.

Сенатор Андрей Лукин отметил, что сегодня Курчатов является практически единственным в республике моногородом, где сосредоточены в основном научные организации и который является административным центром территории бывшего полигона. В Курчатове работают около 1 750 человек, их средний возраст – 45 лет. А доля работников от экономически активного населения составляет 27%.

Вместе с тем город нуждается в существенной модернизации инфраструктуры, которая сильно изношена. Также городу не хватает специалистов, поэтому здесь низкий уровень здравоохранения, нет организаций среднего и высшего образования. А средний и крупный бизнес не стремится работать в Курчатове из-за низкой инвестиционной привлекательности.

«Вышеназванные проблемы вынуждают людей уезжать из города. На протяжении последних лет наблюдается отрицательное сальдо миграции, в частности в ядерном центре наблюдается высокая текучесть кадров. Все это приводит к оттоку высококвалифицированных кадров, что ограничивает развитие науки и производства в Курчатове», - заявил Лукин.

По мнению сенатора, решением проблемы может стать создание наукограда. Для этого нужен также специальный закон, к разработке которого депутаты готовы подключиться.

Лукин напомнил, что вопрос придания Курчатову статуса наукограда поднимается на протяжении нескольких лет. И в 2012 году распоряжением премьер-министра была создана рабочая группа для выработки предложений по разработке соответствующего закона. Также были разработаны концепция кластера «Наукоград Курчатов», проект закона «О наукоемких территориях». Однако вопрос остается нерешенным до сих пор.

Сенатор также считает, что в перспективе близ Курчатова можно построить атомную электростанцию, поскольку, по словам Лукина, в этом районе стабильная сейсмологическая обстановка и есть развитая инфраструктура и водные ресурсы, а также «возможность аварийного резервирования мощности, научно-техническое сопровождение работ по строительству и эксплуатации АЭС, потенциальные ресурсы по хранению радиоактивных отходов, опыт транспортировки топлива, имеющиеся научные компетенции и опыт работы в области атомно-энергетической отрасли».