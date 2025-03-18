Агентство по атомной энергии создано в Казахстане

Соответствующий указ подписал президент
Тамара Вааль, Астана, Власть
Президент Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал указ о создании Агентства по атомной энергии. В новое ведомство будут переданы полномочия от министерства энергетики в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения и создания и функционирования Семипалатинском ядерной зоны безопасности.
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