Соответствующий указ подписал президент
Агентство по атомной энергии создано в Казахстане
ФОТО TONY WEBSTER (FLICKR)

Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал указ о создании Агентства по атомной энергии. В новое ведомство будут переданы полномочия от министерства энергетики в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения и создания и функционирования Семипалатинском ядерной зоны безопасности.

Новое агентство будет подотчетным непосредственно президенту.

Теперь администрация президента должна внести главе государства положения об агентстве и его структурах, а совместно с правительством – предложения по перераспределению штатной численности от Минэнерго и соответствующих подведомственных организаций.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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