Бывшему главе «Астана LRT» заочно увеличили срок лишения свободы до девяти лет

В понедельник, 11 ноября, межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор бывшему председателю правления ТОО «LRT» Талгату Ардану за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Дело рассмотрено заочно без участия подсудимого, поскольку он объявлен в международный розыск.

Как сообщили в пресс-службе суда, в декабре 2016 года Ардан, злоупотребляя должностными полномочиями, при отсутствии фактической потребности незаконно запросил у Государственного Банка развития Китая первый транш внешнего займа на сумму $257,6 млн по проекту строительства LRT. Но деньги на проект не были использованы, а в ноябре 2018 года решением суда Алматы принудительно прекращена деятельность банка.

«Таким образом, реализация указанного проекта сорвана, заемные средства полученные от ГБРК не возвращены в ТОО и денежные средства не были использованы по целевому назначению, тем самым его действия повлекли тяжкие последствия, так как ТОО “City transportation systems” причинен ущерб свыше 85 млрд тенге», - отметили в суде.

В мае 2023 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны заочно приговорил Ардана за растрату бюджетных средств в особо крупном размере к семи годам лишения свободы.

Сегодня на суде прокурор просил назначить ему 4 года и 8 месяцев лишения свободы, а окончательно – 11 лет лишения свободы и взыскать свыше 85 млрд тенге в пользу ТОО «City transportation systems».

Суд в итоге приговорил Ардана к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, а путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору суда от 3 мая 2023 года, окончательно приговорил экс-главу LRT к девяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Смягчающим обстоятельством суд признад наличие малолетних детей.

Кроме того, в пользу ТОО «City transportation systems» взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 млрд тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

В декабре 2021 года антикоррупционная служба сообщала, что бывший председатель правления «Астана LRT» Талгат Ардан находится в Стамбуле, ведутся мероприятия по его задержанию, а экс-заместитель акима столицы Канат Султанбеков находится в США, но из-за отсутствия двустороннего договора с Соединенными Штатами его экстрадиция в Казахстан пока невозможна. Судом заочно выдана санкция на их арест.