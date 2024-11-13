Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение об интеграции энергетических систем

На полях всемирного климатического саммита СOP 29 главы Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали стратегическое соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между странами, сообщила пресс-служба Акорды.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа.

«Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория», - сказал он.

Президент считает, что практические результаты также будут способствовать развитию среднего коридора в качестве «зеленого моста», соединяющего экономики трех стран. А тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями, будет способствовать дальнейшему укреплению энергетической безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что это соглашение выводит стратегическое партнерство трех стран на новый уровень.

А президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на экологическую значимость этого проекта: «Энергия, которая будет передаваться, – это энергия ветра и солнца позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития».

Также в присутствии глав государств министры энергетики Казахстана, Азербайджана, Узбекстана и Саудовской Аравии подписали исполнительную программу о сотрудничестве в области развития и передачи зеленой энергии.