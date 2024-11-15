Уголовное дело в отношении бывшего мажилисмена Аскара Садыкова не зарегистрировано – МВД

В отношении бывшего депутата мажилиса от партии «Ак жол» Аскара Садыкова досудебное расследование органами внутренних дел не зарегистрировано, сообщили в МВД в ответ на запрос «Власти».

Ранее партия «Ак жол» и его председатель Азат Перуашев обвинили мажилисмена в неоднократных домогательствах и превышений должностных полномочий.

В свою очередь пресс-служба мажилиса парламента заявила, что аппарат мажилиса не владеет какой-либо информацией, «так как заявлений по данному факту не поступало».

Напомним, что 29 августа Центральная избирательная комиссия лишила Аскара Садыкова полномочий депутата мажилиса от фракции партии «Ак жол». Председатель партии Азат Перуашев заявил, что в партию поступило заявление одной из сотрудниц парламента о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. Перуашев подчеркнул, что в доказательство был приведен «скрин его сообщений к ней на Ватсапп». По этическим соображениям данные обратившейся лидер партии не назвал. Сам Садыков 5 сентября сделал заявление в своем Instagram-аккаунте, в котором опроверг слова Перуашева о домогательствах. Он высказал предположение, что таким образом глава партии хотел перевести информационный поток от своего заместителя.

Тогда МВД сообщило о задержании заместителя главнокомандующего Нацгвардии Константина Воронкина по факту получения взятки от заместителя председателя партии «Ак жол», учредителя ТОО «Параллель-ТС» Дмитрия Васильева, а также директора компании М. Васильева за дачу взятки.

Позже в партии заявили, что харассмент – это лишь одна из причин исключения Садыкова из партии. В партии заявили, что есть факт превышения должностных полномочий Садыковым с целью извлечения выгоды для третьих лиц, а это является уже уголовным преступлением, что входит в компетенцию правоохранительных органов.