ОЗХО обнаружила в Днепропетровской области следы запрещенного к применению на войне газа

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в пробах, взятых в зоне боевых действий в Днепропетровской области, следы запрещенного к применению на войне слезоточивого газа CS известного как «Сирень», сообщает издание DW со ссылкой на международную организацию.

Украина обратилась к ОЗХО, утверждая, что 20 сентября российские войска применили слезоточивый газ. Эксперты ОЗХО взяли пробы в окопах возле села Ильинка. Запрещенный газ содержали и граната, обнаруженная в окопе, и почва. Анализ был проведен в двух независимых лабораториях.

В сообщении организации подчеркивается, что в задачу экспертов не входило «определить источник или происхождение токсичного химического вещества».

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что это первый подтвержденный случай использования на войне в Украине газа, применение которого разрешено только для подавления беспорядков. CS не смертелен, но вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы. Но его использование во время войны недопустимо в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

О том, что Россия применяет против украинских военных слезоточивый газ CS, также другие химические вещества, которые сбрасывают на позиции ВСУ с дронов, сообщала еще в апреле газета The Telegraph, основываясь на рассказах украинских солдат на линии фронта. В статье указывалось, что газ вызывает панику, и солдаты могут покинуть окопы, оказавшись уязвимыми для обычных видов оружия.