Ограничение на продажу картофеля ввели в некоторых супермаркетах Астаны

В сети столичных супермаркетов Small и Spar ввели ограничение на продажу картофеля – не более 5 кг в одни руки. При этом, заверили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны, дефицита картофеля в городе нет.

«В целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи “магазинами у дома” в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля – не более 5 килограммов в одни руки», - говорится в сообщении управления.

В ведомстве заверяют, что приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель и «дефицита картофеля нет», он есть в достаточном объеме в торговых сетях и рынках города, а запасы своевременно пополняются.

19 января правительство Казахстана приняло решение ввести запрет на экспорт картофеля на полгода, за исключением стран Евразийского экономического союза. Сообщалось, что это связано с возникшим спросом со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана. В частности, экспорт вырос в 1,5 раза и такой ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок, где цены у экспортоориентированных производителей выросли со 170 до 270 тенге.

Согласно статистическим данным, в январе картофель за неделю подорожал сразу на 8,3%.

Накануне сообщалось, что в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по итогам встречи с представителями крупных торговых сетей, в частности Small и Magnum, средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге. А средняя цена на картофель по Казахстану составляет 322 тенге. В социальных магазинах во всех регионах страны картофель есть в достаточном объеме и по цене, ниже рыночной. В регионах продолжается разбронирование запасов картофеля в стабфондах.