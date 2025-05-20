В ведомстве обеспокоены случаями отравлений детей в школах
В 23 раза снизилось количество проверок школ со стороны Минздрава
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Астана, Власть

В 2025 году со стороны министерства здравоохранения проведена 191 проверка школ, включая 54 пищеблока, в результате которых выдано 150 предписаний, а шесть дел переданы в суд. Как заявила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова, количество проверок сократилось в 23 раза.

«В 2025 году проведена всего 191 проверка школ, в том числе 54 пищеблоков. Количество проверок снижено в 23 раза – в соответствии с действующим законодательством (в предыдущем учебном году проверки проводились во внеплановом порядке по поручению органов прокуратуры – В.), - сказала Альназарова.

По ее словам, в ходе проверок выявлены системные нарушения, среди которых аварийные здания, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, перегруженность школ, плохие санитарно-технические условия и другие. В результате выдано 150 предписаний, наложены штрафы на сумму свыше 12 млн тенге, отстранен от работы 31 человек, шесть дел передано в суд.

«Особую обеспокоенность вызывают инциденты пищевых отравлений, особенно в Мангистауской области. Это показало необходимость реформирования подходов», - добавила глава Минздрава.

В этой связи для повышения уровня безопасности на объектах пребывания детей министерством разработаны новые подходы по усилению госконтроля за детскими объектами, финансируемыми из государственного бюджета. Как подчеркнула Альназарова, основные поправки направлены на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, на исключение предварительного уведомления о предстоящих проверках для правильной оценки текущей ситуации на объекте, а также на внедрение системы мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Что касается организации летнего отдыха, то, напомнила министр, каждый лагерь, включая палаточные, до начала сезона обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение.

В 2024 году 19%, или 37 лагерей, не прошли подготовку вовремя и не смогли начать прием детей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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