Обязательной останется сдача декларации для госслужащих – Минфин

В министерстве финансов Казахстана сообщили, для кого ежегодная сдача декларации останется обязательной, а кто может сдавать ее добровольно.

В частности, Минфин предложил сохранить обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах для лиц, имеющих активы за рубежом, кандидатов на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним, а также для желающих стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

«Обязанность по представлению ежегодной декларации о доходах и имуществе для госслужащих, руководителей, учредителей квазигосударственных и частных компаний (в том числе владельцев акций свыше 25% и более), их супругов, также лиц, имеющих активы за пределами Республики Казахстан и (или) получивших доход, облагаемый самостоятельно, сохраняется», - добавили в министерстве.

Дополнительно предложено установить аналогичную обязанность для лиц, совершивших крупные приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге).

В то же время остальным гражданам будет предоставлено право добровольно сдавать декларацию об активах и обязательствах.

Накануне правительство Казахстана поддержало идею президента отказаться от всеобщего декларирования доходов. В 2025 году сдавать декларацию должны были работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие - всего около 8 млн человек. Они будут сдавать декларацию, только если сами захотят.

В рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в парламент.

На прошлой неделе президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть подходы к всеобщему декларированию. Глава государства напомнил, что всеобщее декларирование доходов постепенно внедряется с 2021 года, но за это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха, обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений, усилен финансовый и налоговый контроль. Поэтому он сомневается в целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап.