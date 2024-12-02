Годовая инфляция в Казахстане в ноябре замедлилась до 8,4%

Инфляция в ноябре в годовом исчислении составила 8,4% (в октябре годовая инфляция была 8,5%). По данным Бюро национальной статистики, за год цены на платные услуги повысились на 13,3%, непродовольственные товары – на 8%, продовольственные товары – на 5,4%.

По сравнению с ноябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 43,1%, водоотведение – на 25,7%, электроэнергию, горячую воду – по 21,7%, отопление центральное – на 17,5%, вывоз мусора – на 10,3%.

Подорожали услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 24,5%, организаций комплексного отдыха – на 22,3%, стоматологические услуги – на 12,8%.

Из техники больше всего подорожали за год ноутбуки – на 65%, из бытовой техники кухонные плиты – на 40,8%.

Среди лекарственных препаратов повышение цен отмечено на ацетилсалициловую кислоту – на 27,6%, «Канефрон» – на 24%, корвалол – на 21,9%, «Ацикловир» – на 19,6%.

За год из продуктовподорожали картофель – на 28,2%, огурцы – на 25,9%, помидоры – на 25,5%, масло оливковое – на 23,3%, перец сладкий – на 19,8%, чеснок – на 18,4%. Подешевели крупа гречневая – на 21,6%, морковь – на 10,2%, лимон – на 8,9%, капуста – на 8,5%, масло подсолнечное – на 5,3%.

Между тем месячный индекс потребительских цен, как и в предыдущем месяце, составил в ноябре 0,9%. За месяц цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%.

Из продуктов питания за месяц подорожали огурцы – на 40,3%, помидоры – на 37,3%, перец сладкий – на 15,5%, лук репчатый – на 13,9%, чеснок – на 10,1%, капуста – на 8,9%, картофель – на 6,2%, апельсины – на 4,8%, лимоны – на 4,1%, масло подсолнечное – на 4%. Снижение цен отмечено на рис – на 2%, сахар – на 1,9%, яблоки – на 0,7%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на горячую воду – на 11,4%, электроэнергию – на 3,4%, вывоз мусора – на 2,2%, отопление центральное – на 2,1%. Услуги шиномонтажа подорожали на 3%, посещение бани – на 2,6%, услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,2%.

Также в ноябре подорожали дрова – на 1,4%, уголь каменный – на 1%.

Смартфоны подорожали на 9,8%, золотые обручальные кольца – на 6,2%, одежда и обувь – на 0,9%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – на 1,5%, что выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая в городе Алматы – на 0,4%.

В разрезе регионов больше всего продовольственные товары подорожали в Шымкенте (на 2%), непродовольственные товары – в Мангистауской области (на 2,3%), а платные услуги – в Алматинской области (на 2,6%).