Аппарат президента Южной Кореи подал в отставку

Спустя шесть часов после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, парламент проголосовал за его отмену. Утром в среду аппарат президента подал в отставку в полном составе, сообщает Русская служба ВВС .

«Национальное собрание потребовало отменить чрезвычайное положение, и мы отозвали военных, которые были задействованы в операциях по введению военного положения. Мы примем требование Национального собрания и отменим военное положение на заседании кабинета министров», - сказал Юн Сок Ёль в телеобращении.

Агентство Yonhap сообщает, что в отставку подали глава администрации президента, советник по национальной безопасности и глава администрации по вопросам политики, а также семь других старших помощников.

Оппоненты президента из Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, заявили, что если он сам не подаст в отставку, то они инициируют процедуру импичмента.

Ранее в своем обращении Юн Сок Ёль, объявляя о военном положении в стране, объяснил это необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР. По словам президента, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных «антигосударственных элементов», которые необходимо искоренить. Также он обвинил оппозицию в том, что она парализует работу государства, пытаясь устроить импичмент ключевым правительственным фигурам и чиновникам: с весны прошлого года, когда начало работу новое правительство, Национальное собрание пригрозило импичментом 22 госслужащим, в том числе нескольким прокурорам, министру внутренних дел и министру обороны.

«Это явный антигосударственный акт, который попирает конституционный порядок свободной Республики Корея и разрушает легитимные государственные институты, установленные Конституцией и законами, пытаясь спровоцировать гражданскую войну», - заявил Юн Сок Ёль.

После того как президент Южной Кореи объявил о введении военного положения, у здания Национального собрания страны начали собираться люди. Они скандировали «Нет военному положению», «Свергнем диктатуру» и «Откройте ворота».

Митинг с требованием отставки президента Юн Сок Ёля, Сеул, 4 декабря 2024 года, фото Reuters

У входа в здание выстроились полицейские, а на крыше были замечены военные вертолеты. Поступали сообщения о столкновениях между полицией и протестующими у главного входа в здание парламента. Военные пытались проникнуть в здание, но после голосования покинули территорию. Агентство Reuters сообщает, что в какой-то момент законодатели даже применили огнетушители, чтобы не допустить военных в парламент.

Между тем коалиция из оппозиционных партий заявила, что в среду предложит законопроект об импичменте президенту, который должен быть вынесен на голосование в течение 72 часов. Национальная ассамблея может объявить импичмент президенту, если за это проголосуют более двух третей законодателей. Затем проводится судебное разбирательство в Конституционном суде, который может утвердить его голосами шести из девяти судей.

Крупнейшая профсоюзная коалиция Южной Кореи, Корейская конфедерация профсоюзов, заявила, что тысячи ее членов будут бастовать до тех пор, пока Юн Сок Ёль не уйдет в отставку. Они намерены провести митинг в центре Сеула.

Также ожидается еще несколько акций протеста, в том числе возле Национальной ассамблеи.

Военное положение в Южной Корее не объявлялось с тех пор, как в конце 1980-х годов в стране закончилась военная диктатура.

Юн Сок Ёль был избран президентом в 2022 году и с тех пор находится в противостоянии с оппозицией, контролирующей парламент.