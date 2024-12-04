В Минздраве рассказали, какие исследования будут проводить о влиянии перевода времени на казахстанцев

Департамент науки и человеческих ресурсов министерства здравоохранения в ответе на запрос «Власти» об исследовании влияния нового часового пояса на здоровье казахстанцев рассказал, какие методы будут для этого использоваться.

«Методы исследования будут включать анализ международных данных для выявления глобальных закономерностей, анкетирование населения в регионах Казахстана, лабораторные и инструментальные методы для оценки физиологических изменений, а также анализ медицинских данных с целью определения корреляции между изменением временного режима и нарушениями циркадных ритмов», - перечислили в ведомстве.

К исследованию планируется привлечь ведущих специалистов из различных областей науки, включая хронобиологов, физиологов, эпидемиологов, психологов и медицинских работников.

«Это позволит учесть широкий спектр аспектов влияния изменения часового пояса на здоровье, включая циркадные ритмы, психическое здоровье, уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями», - считают в Минздраве.

В департаменте напомнили, что Минздрав рекомендовал провести это исследование по результатам рассмотрения петиции о возвращении прежнего часового пояса.

При этом Высшая научно-техническая комиссия при правительстве одобрила научно-техническое задание к научному исследованию в тот же день, когда правительство на заседании окончательно поддержало решение о введении единого часового пояса, – 19 ноября.

В министерстве не ответили на вопрос, будет ли рекомендовано вернуть прежний часовой пояс, если исследования покажут, что перевод времени негативно сказался на здоровье казахстанцев.

«Задача министерства здравоохранения провести исследование по влиянию часового пояса UTC+5 на здоровье населения. Принятие решения по изменению часового пояса с учетом комплексной оценки всех социально-экономических, научных и общественных факторов не входит в компетенцию министерства здравоохранения РК», - заключили в ведомстве.

В свою очередь в министерстве науки и высшего образования в ответе на запрос «Власти» сообщили, что «согласно представленной информации Минздрава, данный вопрос (перевод времени – В.) вызвал массовые жалобы граждан на ухудшение психического и физического состояния здоровья, в особенности в ряде регионов».

«Учитывая важность данного научного исследования для отраслевого государственного органа, предложения были рассмотрены и доработаны рабочей группой и вынесены на рассмотрение Высшей научно-технической комиссии при правительстве Республики Казахстан и одобрены по приоритетному направлению “Наука о жизни и здоровье” на 2025-2027 годы», - добавили в Миннауки.

Министерство разработает и утвердит конкурсную документацию по научно-техническим заданиям и объявит конкурс на программно-целевое финансирование «в пределах средств», одобренных решением республиканской бюджетной комиссии. Однако сколько денег будет потрачено на исследование, в министерстве не ответили, сообщив только, что «при подаче заявки на конкурс заявитель самостоятельно указывает сумму финансирования исследования в соответствии с требованиями конкурсной документации».

«В ходе проведения процедуры конкурса по исследованию может дана оценка по снижению стоимости суммы финансирования, а именно при проведении экономической экспертизы, также по решению национальных научных советов», - добавили в министерстве.

19 ноября премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство окончательно поддержало решение о введении единого часового пояса.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что несмотря на это, отказываться от исследования о влиянии перевода времени на казахстанцев не будут. И на это исследование планируется потратить около 100 млн тенге. Позднее он заявил, что решение правительства о переводе времени останется неизменным, какие бы результаты не показало исследование. По словам министра, с января 2025 года министерство планирует начать исследование, но основную его часть хотят завершить уже в следующем году.

22 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, касающийся перевода времени. В нем были вопросы о том, что следует сделать с установленным временем, какой часовой пояс оптимальнее и т.д. Однако несколько дней спустя опрос исчез. Как заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, по запросу Миннауки нужно было опросить 200 тыс. человек, и, как только этот показатель был достигнут, опрос убрали.