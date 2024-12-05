Журналист Думан Мухаммедкарим нанес себе увечья, требуя перевода в колонию близ Алматы

Осужденный журналист Думан Мухаммедкарим нанес себе увечье, требуя, чтобы его перевели в колонию в Заречном в Алматинской области. По словам адвоката Галыма Нурпеисова, после суда второй инстанции его должны были перевести туда, однако журналист по-прежнему находится в следственном изоляторе в Талдыкоргане.

«Думана снова обманули. В связи с чем он начал протестовать. Администрация решила сломать его волю и поместила в карцер. Находясь в карцере, Думан порезал себе руки, живот и горло, кровью написал на стене “Оян, қазақ”», - сообщил «Власти» адвокат Нурпеисов.

По его словам, оперативная группа оказала журналисту медицинскую помощь, однако отказалась регистрировать этот инцидент, и Мухаммедкарима снова поместили в карцер, там он второй раз нанес себе увечья.

«В карцере нет отопления, он там провел два дня на бетонном полу без теплой одежды в холоде», - добавил адвокат.

Сейчас Думан Мухаммедкарим находится в камере.

Нурпеисов подчеркивает, что несмотря на то что приговор вступил в силу, Думанв Мухаммедкарима не переводят в Заречное, «и не отказывают, и не объясняют».

Думан Мухаммедкарим - оппозиционный журналист и автор YouTube канала Ne Deidi. Он снимал ролики на политические темы и открыто критиковал власти Казахстана. В 2023 году он принимал участие в парламентских выборах в качестве кандидата.

Мухаммедкарим находился под стражей с июня 2023 года. Cуд над ним начался 12 февраля 2024 года в закрытом режиме. Журналист отказался от защиты и несколько раз объявлял голодовку, требуя открытого суда. 2 августа Мухаммедкарима приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации». Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью на три года. Обвинения были построены на интервью с оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым. 8 ноября апелляционный суд оставил без изменений приговор Думану Мухаммедкариму.