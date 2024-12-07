В субботу парламент проголосует за импичмент Юн Сок Ёлю
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Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения, но не стал уходить в отставку
ПРЕЗИДЕНТ ЮН СОК ЁЛЬ, ФОТО CNN
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в первом обращении к нации за несколько дней извинился за введение в стране военного положения и заявил, что принял решение «от отчаяния». Он сообщил, что оставляет «вопрос о своем пребывании на посту» на усмотрение своей партии «Сила народа», передает ВВС.

Сразу после обращения лидер президентской партии Хан Дон Хун заявил, что досрочная отставка лидера Южной Кореи неизбежна.

Обращение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к нации прозвучало всего за несколько часов до голосования в парламенте, которое может привести к его отставке.

Обращение к нации, которое продолжалось всего две минуты, стало первым публичным выступлением Юн Сок Ёля с тех пор, как он сначала объявил, а спустя шесть часов отменил военное положение в стране, так как парламент проголосовал против его указа. После этого депутаты от оппозиции, у которых в парламенте страны большинство, внесли законопроект об импичменте президенту, а полиция Южной Кореи начала расследование против него по подозрению в организации госпереворота.

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