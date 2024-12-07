Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения, но не стал уходить в отставку

Сразу после обращения лидер президентской партии Хан Дон Хун заявил, что досрочная отставка лидера Южной Кореи неизбежна.

Обращение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к нации прозвучало всего за несколько часов до голосования в парламенте, которое может привести к его отставке.

Обращение к нации, которое продолжалось всего две минуты, стало первым публичным выступлением Юн Сок Ёля с тех пор, как он сначала объявил, а спустя шесть часов отменил военное положение в стране, так как парламент проголосовал против его указа. После этого депутаты от оппозиции, у которых в парламенте страны большинство, внесли законопроект об импичменте президенту, а полиция Южной Кореи начала расследование против него по подозрению в организации госпереворота.