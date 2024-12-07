Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения, но не стал уходить в отставку

В субботу парламент проголосует за импичмент Юн Сок Ёлю
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в первом обращении к нации за несколько дней извинился за введение в стране военного положения и заявил, что принял решение «от отчаяния». Он сообщил, что оставляет «вопрос о своем пребывании на посту» на усмотрение своей партии «Сила народа», передает ВВС.
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