«Отбасы банк» увеличит сумму депозита по жилищной программе «Наурыз» в 2025 году

В 2024 году дефицит первичного жилья наблюдался в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской и Атырауской областях, в следующем году ситуация может повториться, заявила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова на заседании правительства. Вместе с тем в банке намерены внести изменения в программу «Наурыз», чтобы ускорить ее реализацию.

«Главными программами 2024 года стали "Наурыз" и "Отау". Наблюдается дефицит жилья в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Атырауской областях. Это может повториться в 2025 году», - сказала Ибрагимова.

По ее данным, за 11 месяцев этого года банк выдал 32 895 займов на общую сумму 571,7 млрд тенге. Из них 7 861 заем – по государственным программам, еще 25 034 займа – по отдельным программам, среди которых «Наурыз» и «Отау»: по ним были оформлены 9 370 займов на сумму 234,7 млрд тенге.

Общий объем финансирования программ «Наурыз» и «Отау» на этот год составлял 450 млрд тенге, однако из-за того, что освоение средств началось только в июне, до конца года планируется выделить только 270-280 млрд тенге.

Ибрагимова также отметила, что по программе «Наурыз» в 2025 году планируется выдать 11,5 тыс. займов на 300 млрд тенге, при этом подано 68,7 тыс. заявок. Однако при анализе программы были выявлены две проблемы.

«Во-первых, многие покупатели хотят приобрести готовый дом, так как могут быть неподъемными расходы на ремонт. В этой связи банк провел ряд встреч с Ассоциацией жилищно-строительных компаний. Выставляют на портал готовые квартиры, покупатели соглашаются, оплачивая 10% стоимости квартиры на портале. Это будет реализовано с 1 января 2025 года», - сообщила она.

Вторая проблема, по ее словам, в том, что вкладчик должен иметь на депозите участника программы 1 млн тенге, а в случае победы в конкурсе в короткий срок внести 20% от стоимости квартиры. Однако сейчас только 39% из более чем 2,5 тыс. заявок имеют взнос в 20%.

«Поэтому в 2025 году мы рекомендуем депозит участников программы повысить до 2 млн тенге. Это ускоряет реализацию программ», - считает Ибрагимова.

Позднее, на брифинге, она уточнила, что это требование к участниками программы на следующий год.

«Просто мы заранее честно об этом заявляем. Если человек претендует на квартиру стоимостью минимум 10 млн тенге, то, соответственно, сейчас по условиям программы нужно 20%», - сказала она.

По данным министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, по этой программе на сегодня выдано 6 628 займов: «С мая текущего года запущена новая жилищная программа "Наурыз", в рамках которой в текущем году планируется выдача 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге. На сегодня выдано 6 628 займов на сумму 172,4 млрд тенге».

Ибрагимова на заседании правительства также уточнила, что для продолжения программ «Наурыз» и «Отау» в 2025 году банк выпустит облигации дополнительно на 200 млрд тенге по рыночной ставке 14-15%. До 7% выделяется за счет государственной субсидии.

«Мы просим 24 января выделить из бюджета 8 млрд 180 млн тенге. Рекомендуем ускорить процесс выделения средств из бюджета для успешной реализации программы "Наурыз" в 2025 году. Данная программа пользуется спросом среди молодых семей. Поэтому банк планирует продолжать свою работу», - попросила глава «Отбасы банка» правительство.

Позже на брифинге она также сообщила, что колебания на валютном рынке никак не повлияет не стоимость квартир по этим программам, так как у застройщиков есть соглашения с «Отбасы банком».

«Поэтому для наших участников программ на "Наурыз" и "Отау" ничего не изменилось. Я думаю, что мы должны стремиться к таким механизмам. Что касается того, что изменится в связи с валютным курсом по ипотеке, то могу подчеркнуть, что в Казахстане фактически 100% на весь ипотечный портфель уже давно, лет 15, выдается только в тенге, поэтому никакие колебания заемщиков не интересуют», - сказала она.