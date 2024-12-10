Сейчас утверждаются условия программы
Ипотеку «Умай» запустят во второй половине 2025 года
Фото Жанары Каримовой

Ипотеку «Умай» запустят во второй половине следующего года, сообщила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова во время брифинга в правительстве.

«Я думаю, что мы стартанем все-таки во второй половине года. Хотя планы были сделать это пораньше. Но мы будем стремиться к тому, чтобы ставка по данному кредиту была минимально низкой. Поэтому будем выбирать удобный момент и удобную ставку привлечения», - сказала Ибрагимова.

По ее словам, 1 ноября было подписан соглашение с Азиатским банком развития. Теперь АБР должен утвердить условия программы.

«Мы бы хотели, чтобы было без изменений: 20% первоначальный взнос, приобретать могут первичку или вторичку, по желанию заемщика», - добавила она.

По словам Ибрагимовой, ставка вознаграждения «будет складываться от привлечения Азиатским банком развития тенге на внутреннем фондовом рынке».

Ипотека «Умай» для работающих женщин действовала с 2021 по 2023 годы. Ставка была 14,4%, первоначальный взнос составлял от 15 до 20%, а кредит выдавался не более 30 млн тенге максимум на 25 лет. Ее финансированием занимался Азиатский банк развития.

В сентябре заместитель председателя правления «Отбасы банка» Нурлан Акшанов сообщил, что в 2025 году банк снова запустит женскую ипотеку, при этом он отмечал о существенном увеличении максимального уровня дохода для вхождения я программу - до 950 тыс. тенге, а максимальная стоимость приобретаемого жилья составит 50 млн тенге. Кроме этого, ипотека будет во всех городах, тогда как раньше только в Астане, Алматы, Актау и Атырау. Также сообщалось, что первоначальный взнос в размере до 20% от суммы кредита должен быть размещен на депозите в «Отбасы банке», при конкурсном отборе будет иметь большое значение размер начисленного вознаграждения. Чтобы стать участницей программы, можно иметь любой семейный статус, работать где угодно и приобретать любое по счету жилье как на первичном рынке, так и на вторичном, построенном до 2016 года в любом городе. Прописка не имеет значения.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
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