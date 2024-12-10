Ипотеку «Умай» запустят во второй половине 2025 года

Ипотеку «Умай» запустят во второй половине следующего года, сообщила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова во время брифинга в правительстве.

«Я думаю, что мы стартанем все-таки во второй половине года. Хотя планы были сделать это пораньше. Но мы будем стремиться к тому, чтобы ставка по данному кредиту была минимально низкой. Поэтому будем выбирать удобный момент и удобную ставку привлечения», - сказала Ибрагимова.

По ее словам, 1 ноября было подписан соглашение с Азиатским банком развития. Теперь АБР должен утвердить условия программы.

«Мы бы хотели, чтобы было без изменений: 20% первоначальный взнос, приобретать могут первичку или вторичку, по желанию заемщика», - добавила она.

По словам Ибрагимовой, ставка вознаграждения «будет складываться от привлечения Азиатским банком развития тенге на внутреннем фондовом рынке».

Ипотека «Умай» для работающих женщин действовала с 2021 по 2023 годы. Ставка была 14,4%, первоначальный взнос составлял от 15 до 20%, а кредит выдавался не более 30 млн тенге максимум на 25 лет. Ее финансированием занимался Азиатский банк развития.

В сентябре заместитель председателя правления «Отбасы банка» Нурлан Акшанов сообщил, что в 2025 году банк снова запустит женскую ипотеку, при этом он отмечал о существенном увеличении максимального уровня дохода для вхождения я программу - до 950 тыс. тенге, а максимальная стоимость приобретаемого жилья составит 50 млн тенге. Кроме этого, ипотека будет во всех городах, тогда как раньше только в Астане, Алматы, Актау и Атырау. Также сообщалось, что первоначальный взнос в размере до 20% от суммы кредита должен быть размещен на депозите в «Отбасы банке», при конкурсном отборе будет иметь большое значение размер начисленного вознаграждения. Чтобы стать участницей программы, можно иметь любой семейный статус, работать где угодно и приобретать любое по счету жилье как на первичном рынке, так и на вторичном, построенном до 2016 года в любом городе. Прописка не имеет значения.