Ежегодно на линиях электропередач в Казахстане погибает около 34 тысяч птиц

В Казахстане на воздушных линиях электропередач (ВЛ) ежегодно погибают десятки тысяч птиц. Основная причина - поражение электрическим током. Кроме того, угрозу для пернатых представляют и ветровые электростанции (ВЭС). Об этом сообщили эксперты на отчетной встрече, посвящённой теме «Птицы и энергетика: проблемы и пути решения».

Как сообщил исполнительный директор Центра изучения и сохранения биоразнообразия (BRCC) Нурлан Онгарбаев, наибольшую угрозу для птиц представляют ЛЭП мощностью 6-10 кВ. По официальным данным в Казахстане протяжённость воздушных линий 6-10 кВ составляет более 80 тысяч километров.

«Мы не вполне доверяем этим данным, потому что при анализе их структуры мы обнаружили, что многие данные не учтены. Например, линии АО «КазТрансОйл» и АО «НК «QazaqGaz» не были включены в расчёты. Поэтому мы нашли неофициальный источник, который указывает совершенно другую цифру – 204 тысячи километров», – отметил Онгарбаев.

Эксперт пояснил, что птицы погибают на ЛЭП по нескольким причинам. Первая – поражение электрическим током.

«По данным различных исследователей, ежегодно от этого погибают в среднем около 34 тысяч особей редких и занесённых в Красную книгу видов птиц. Второй важной проблемой является столкновение птиц с проводами, но, к сожалению, обширных данных по этому вопросу нет. Третья проблема связана с обслуживанием линий электропередач: сервисные компании, очищая линии, часто сносят гнёзда. Зачастую это происходит вместе с кладкой и птенцами, что является нарушением законодательства», – отметил он.

Решение данной проблемы эксперт видит в том, чтобы проложить провода ЛЭП под землёй. По мнению Онгарбаева, в некоторых случаях такой вариант является единственно приемлемым, особенно в заповедных зонах и на территориях с важными для биоразнообразия водно-болотными угодьями, где обитает большое количество птиц.

«Второй вариант решения проблемы – проектирование и строительство птицебезопасных конструкций ЛЭП. То есть, линии должны быть спроектированы таким образом, чтобы птица не могла замкнуть электрическую цепь. Расстояние между токопроводящей и токонесущей частями должно составлять более метра», – объяснил Онгарбаев.

Третий метод – использование самонесущих и изолированных проводов, к которым сегодня переходят многие компании в стране. Еще один вариант, по словам Онгарбаева, заключается в установке птицезащитных устройств изолирующего типа.

«Кроме того, мы предлагаем ввести термин «птицеопасная конструкция», так как в законодательстве он отсутствует. Также мы предлагаем ввести подтермин «электро-птицеопасная конструкция», поскольку, как я уже говорил, птицы могут гибнуть как от удара о провода, так и от поражения электрическим током. После того, как эти термины будут определены, мы предлагаем совместно с министерством энергетики ввести запрет на строительство и проектирование электро-птицеопасных конструкций. Это вполне соответствует существующим нормам экологического кодекса», – сказал Нурлан Онгарбаев.

Следующим этапом, по мнению эксперта, мог бы стать запрет на эксплуатацию уже существующих конструкций.

«Речь идет о тех самых 80 или 204 тысячах километров, которые не оснащены птицезащитными устройствами (конструкции, где расстояние между двумя оголёнными проводами или между проводами и заземлением составляет менее одного метра – прим. автора). Здесь, конечно, объемы огромные, требуются отлагательные нормы и дифференцированный подход. Мы пытались вовлечь министерство промышленности и строительства, НПП «Атамекен», потому что этот вопрос требует взвешенного решения. Также мы предложили разработать и утвердить национальный стандарт по птицезащитным устройствам», – сообщил он.

Говоря о ВЭС, он пояснил, что не только столкновение с лопастями может стать причиной их гибели и повреждений, но и само строительство таких станций оказывает воздействие на экосистему.

«Многие проекты в Казахстане сейчас игнорируют этот фактор, поскольку учитывают только прямые риски для видов, в то время как риск воздействия на экосистему очень высок. Чаще всего на ВЭС погибают крупные птицы с низкой маневренностью, мелкие птицы из отряда воробьинообразных, которые собираются в плотные стаи, а также большие парящие птицы, в основном хищные, такие как белоголовый сип, стервятники, черные грифы и орлы. И, конечно, летучие мыши», – перечислил Онгарбаев.

В связи с этим в «Центре изучения и сохранения биоразнообразия» предлагают ввести запрет на строительство и проектирование лопастных ВЭС с горизонтальной осью вращения в зонах с высоким риском и негативным воздействием на биоразнообразие.

«Мы предлагаем, чтобы ВЭС, уже расположенные в таких зонах, обеспечивали выполнение статьи 245 Экологического кодекса, где прямо указано, что запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов без оборудования, включающего технические и инженерные средства защиты животных и среды их обитания. К сожалению, ни одна ВЭС в Казахстане не соответствует этому требованию. Хотя в мире существуют различные решения, например, системы автоматического отключения или замедления. В соседнем Узбекистане они активно используются», – отметил Онгарбаев.

По словам международного эксперта, координатора программы мониторинга редких видов Российской сети изучения пернатых хищников Игоря Карякина, в Казахстане особую опасность для птиц представляют Жанатасская ВЭС и ВЭС Шокпар. Ни на одной из этих станций нет систем защиты птиц от столкновений.

Карякин сообщил, что 15 лет назад в рамках совместного проекта правительства Казахстана и ПРООН был выбран ряд площадок для строительства ветропарков, и тогда же был составлен первый ветровой атлас Казахстана. Этот выбор учитывал параметры ветра, но при этом игнорировал многие риски для биоразнообразия, включая угрозы для птиц.

«Горный хребет Каратау не рассматривался как перспективная территория для строительства ветропарков, несмотря на одни из лучших ветровых характеристик в стране. В ПРООН осознавали важность этой территории для биоразнообразия и сразу же исключили её. Однако, когда проект Жанатасской ВЭС стал реальностью, было очевидно, что она представляет собой значительный риск для птиц», – отметил Карякин.

«На фотографии в этой презентации хорошо видны турбины Жанатасской ВЭС. Орлы подлетают к этим турбинам снизу и поднимаются прямо среди вращающихся роторов. Это становится причиной их гибели, так как при подъёме они сталкиваются с ветряными лопастями. Как результат, эти ВЭС, построенные без птицезащитных систем и в неправильных местах уничтожают редкие виды птиц», – выразил обеспокоенность эксперт.

Карякин добавил, что правильный выбор площадки для строительства ВЭС мог бы в два раза снизить риски для мигрирующих птиц. Эксперт подметил, что для облегчения задачи выбора территории необходима единая карта зон рисков для биоразнообразия со стороны ветроэнергетики.

«Во многих странах Европы такие риски были рассчитаны, созданы карты с детализацией по конкретным ВЭС и даже отдельным турбинам. У нас же пока этого нет», – резюмировал Карякин.