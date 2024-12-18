Депутаты мажилиса предлагают законодательно запретить алкоголь в Туркестане

Депутаты мажилиса предлагают включить в закон «Об особом статусе города Туркестана» норму о запрете алкоголя в городе. Руководство области заявило, что рассмотрит этот вопрос.

«В рамках этого закона если бы мы запретили в Туркестане пить алкоголь, продавать его, ходить по улицам в пьяном состоянии. <...> Ведь Туркестан – это духовная столица, все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором», - высказал мнение депутат мажилиса Ардак Назаров.

Он предложил объявить Туркестан «городом без алкоголя, духовным городом».

Заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев, в свою очередь, отметил, что в регионе за последний год реализован проект «Село без алкоголя», к нему подключились около 30 сел области. Он добавил, что вопрос законодательного запрета алкоголя в Туркестана «актуален и уместен» и будет рассматриваться.

«Данная инициатива была поддержана, то есть аксакалами, также было обсуждение в различных форматах. При этом одним из основных направлений Туркестана вместе с духовно-культурным аспектом признана и туристическая отрасль. Поэтому у представителей бизнес-сообщества есть разные мнения на этот счет», - подчеркнул замакима.